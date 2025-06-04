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اقتصاد

كوارع ولحمة راس، أسعار اللحوم والحلويات في مدبح السيدة زينب قبل عيد الأضحى (فيديو)

أسعار حلويات اللحوم
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العالم الإسلامي، حيث يحمل معاني عظيمة تتعلق بالتضحية، والتكافل، والتقرب إلى الله. 
 

ومن أبرز مظاهر هذا العيد التي تعكس عمق البُعد الاجتماعي والثقافي فيه، هي طقوس تناول الطعام المرتبطة بلحم الأضحية.

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 

فمنذ الساعات الأولى من صباح العيد، تبدأ الأسر في التحضير للذبح بعد أداء صلاة العيد، حيث يتم ذبح الأضاحي اقتداءً بسنة النبي إبراهيم عليه السلام، وتبدأ بعدها رحلة الطهي والتجمع العائلي حول أطباق مميزة لا تُعد إلا في هذه المناسبة المباركة.

تعتبر لحظة تناول أول وجبة من لحم الأضحية حدثًا يحمل رمزية ومكانة خاصة، حيث يجتمع أفراد الأسرة من كبار وصغار في أجواء مليئة بالفرح والروحانية، مما يعزز قيم المحبة والتواصل الأسري. ويتميز هذا اليوم بأطباق تقليدية متوارثة تختلف من بلد لآخر، لكنها تتفق جميعها في اعتمادها على لحم الأضاحي، وتُقدم بكميات كبيرة، وغالبًا ما يُدعى إليها الأقارب والجيران والضيوف.

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 

ولا تقتصر طقوس الطعام على الجانب العائلي فقط، بل تشمل أيضًا الجانب الخيري والإنساني، حيث يُوزع جزء من لحم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، مما يجسد روح العطاء والتكافل التي يرمز إليها العيد.

وهكذا، يصبح الطعام في عيد الأضحى أكثر من مجرد وجبة، بل هو مناسبة اجتماعية وعبادة وسُنّة وثقافة متكاملة، تعبّر عن خصوصية هذا العيد وعمق ارتباطه بالعادات والتقاليد المتجذرة في المجتمعات الإسلامية.

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 

قامت "فيتو" بجولة ميدانية في شارع المدبح القديم بحي السيدة زينب، ورصدت عالم "لحوم الحلويات".

قالت أم شروق، إنها تعمل في مجال الجزارة منذ صغرها، حيث كانت تساعد عائلتها في هذا العمل الشاق، وأشارت إلى أنها تحب العمل في الجزارة لأنها مهنة والديها وقد ورثتها عنهما.

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 

أنواع حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب

وأضافت أن مجال الحلويات يختلف عن مجال الجزارة، فهناك فرق بينهما، حيث تستغرق الجزارة وقتًا طويلًا لأنها تحتاج إلى "تشفيه" وتفاصيل أخرى، بينما "الحلويات السقط" تتكون من "كبدة، ممبار، فشة، لحمة رأس، كلاوي وكوارع".

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 

أسعار حلويات اللحوم"السقط" في مدبح السيدة زينب بمناسبة عيد الأضحى 

أما بالنسبة لأسعار حلويات اللحوم "السقط" في مدبح السيدة زينب بمناسبة عيد الأضحى، فقد أوضحت أم شروق أن الأسعار تختلف من وقت لآخر.

في الأيام العادية تكون اسعار اللحوم الحمراء وحلويات اللحوم أغلى من وقت العيد، في العيد تكون الكميات كبيرة ومتوفرة بشكل كبير، إذن الأسعار هنا تكون في المتناول، أما في الأيام العادية تكون الاسعار في شكلها ومسارها الطبيعي.

 

الكرشة النظيفة بـ 70

الكرشة العادية بـ50

الفشة بـ 100

الممبار الضأن بـ150

الممبار العجالي بـ 150

الممبار البلدي بـ 180

الممبار الصيني بـ 130

الكوارع بـ 250

أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 
أسعار حلويات اللحوم في مدبح السيدة زينب 


وقالت: هناك اختلاف بين الممبار البلدي والممبار الصيني، فالممبار البلدي طازج وأكثر نظافة مقارنة بالممبار الصيني. وأضافت أنهم يبدأون التحضير لعيد الأضحى قبل العيد بـ 15 يومًا، لأن جمع الحلويات يتطلب وقتًا طويلًا واتفاقيات أيضًا. فهي تبدأ بحجز "السقط" من الجزارين وتقوم ببيعه.

 

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