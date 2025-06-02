بمناسبة عيد الأضحى، أرخص وأغلى أسعار اللحوم في الأسواق.. ارتفاع اللحوم البلدية.. وهذه أفضل البدائل المناسبة في العيد

أرخص وأغلى أسعار اللحوم في الأسواق، يستعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يحل يوم الجمعة المقبل، ويطلق المصريون عليه «عيد اللحمة»، مع ارتباطه بتأدية سنة ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها من الخراف والعجول والجمال.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

شراء اللحوم لإعداد أشهى المأكولات المرتبطة بالعيد

ومن لا يستطع تأدية سنة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى، يقوم بشراء اللحوم البلدية، أو المستوردة لإدخال السرور على أسرته خلال هذه المناسبة؛ من خلال إعداد أشهى الأطباق والمأكولات المرتبة بعيد الأضحى؛ التي على رأسها الفتة وصينية الرقاق باللحمة.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

اللحوم المستوردة والمجمدة بديلًا للبلدية مع ارتفاع أسعارها

ومع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية لتتخطى الـ 550 جنيهًا في بعض المناطق؛ فإن البديل المناسب لها هي المستوردة والمجمدة التي تباع بأسعار أقل من البلدية.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

خريطة أرخص أسعار اللحوم المستوردة والبلدية

وتستعرض «فيتو» خريطة أرخص أسعار اللحوم المستوردة والبلدية في الأسواق؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ في السطور الأتية:



سعر كيلو اللحمة الهندية المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

البداية؛ مع المجمعات الاستهلاكية التي وفرت الحكومة من خلالها اللحوم الطازجة والمستوردة من عدة مناشئ؛ بأسعار متباينة، إذ تبلغ أسعار اللحوم الهندية المجمدة نحو 210 جنيهات للكيلو.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحمة السودانية في المجمعات الإستهلاكية

وفي المجمعات الاستهلاكية أيضًا طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحمة الضاني في المجمعات الاستهلاكية

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجمعات الإستهلاكية؛ لحوم الضأن للمواطنين الذين يفضلون استهلاكه خلال عيد الأضحى، وجاءت أسعار اللحمة الضاني في المجمعات الإستهلاكية، كالآتي:

بلغ سعر كيلو لحم ضاني بلدي نحو 400 جنيه.

بلغ سعر اللحم الضأن المستورد نحو 390 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحوم في منافذ الوزارات

وفي نفس السياق؛ نستعرض أسعار اللحوم في المنافذ التابعة للوزارات التي تقدم خدمة طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار كيلو لحوم قطع في المنافذ

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم قطع في المنافذ نحو 295 جنيهًا، وتراوحت أسعار اللحوم القطع في المنافذ وفقًا للبوابة الحكومية بين 185 و380 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحمة الطازجة في المنافذ

فيما بلغ متوسط سعر اللحوم الطازجة في المنافذ نحو 342 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية، فيما تراوحت أسعار اللحمة الطازجة بين 185 و380 جنيهًا.

توفير لحوم منخفضة السعر في محلات الجزارة

كما توفر بعض محلات الجزارة خاصة في المناطق الشعبية؛ لحوم الكندوز كبيرة السن، وهي تباع بأسعار منخفضة عن الكندوز الصغير ومتوسط العمر.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في محلات الجزارة

ووفقًا للبوابة الحكومية يبلغ متوسط أسعار اللحوم الكندوز كبير السن الطازجة في محلات الجزارة نحو 365 جنيهًا للكيلو.

كيلو لحم الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا

فيما تتراوح أسعار لحوم كندوز كبير السن في محلات الجزارة بين 280 جنيهًا و400 جنيه للكيلو.

أرخص أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أرخص أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فإنها وفرت عروضا وتخفيضات على أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، وإن أقل سعر لكيلو اللحوم في السلاسل الغذائية يبلغ 350 جنيهًا.

سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وجاءت أرخص أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، كالآتي:

بلغ سعر لحم بقري مكعبات وزن كيلو نحو 350 جنيهًا. بلغ سعر لحم بقري مفروم بلدي نحو 350 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر لحم مفروم هندي وزن كيلو نحو 260 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مكعبات لحم برازيلي نحو 350 جنيهًا.

مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال المواسم السابقة

من جانبه، قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن مصر لم تواجه أي أزمة في توافر اللحوم خلال مواسم عيد الأضحى السابقة.

أسعار اللحمة، فيتو

الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في المنافذ

وأضاف عبد الباسط لـ «فيتو» أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين في منافذ الوزارات، إذ استوردت الحكومة لحوم من الصومال وجيبوتي والسودان، وقامت بطرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا.

أسعار اللحمة، فيتو

استيراد كميات كبيرة من الماشية

وتوقع «عبد الباسط» عدم حدوث أزمة في سوق اللحوم خلال الموسم، خاصة مع قيام المستوردين باستيراد كميات كبيرة من الماشية لتغطية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى، فضلًا عن تأثير حالة الركود في القطاع.

أسعار اللحمة، فيتو

اللحوم متوفرة في الأسواق

وتابع: اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضاني بـ 450 جنيهًا.

سعر اللحوم في السلاسل الغذائية يتخطى الـ500 جنيه

وأشار إلى أنه في السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهذا ليس مقياسًا للسوق، لأن محلات “الهايبر ماركت” تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل ممن يستطيعون شراء اللحوم بأي سعر.

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