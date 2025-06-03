تامر حسني يرد على إمكانية عمل ديو مع عمرو دياب (فيديو)

أكد الفنان تامر حسني ، أنه يتمنى عمل ديو عمرو دياب، مشيرًا إلى أنه نجم كبير وأن الجمهور طلب منه ذلك خاصة بعد غنائهما معًا في حفل زفاف أحمد عصام.

تامر حسني وعمرو دياب

وأضاف تامر حسني، أن الديو الذي جمعه بالفنان محمد منير من المقرر طرحه قريبًا وهم من ألحان الراحل محمد رحيم.

وكان قد كشف الفنان تامر حسني عن تعرضه لأزمة صحية، استدعت دخوله المستشفى، وذلك قبل سفره إلى دبي لإحياء حفل غنائي هناك.

وأكد تامر أن نجله أدم تعرض بعدها بأسبوع لأزمة صحية، دخل بسببها أيضًا المستشفى.

وقال تامر حسني، عبر ستوري على إنستجرام: ما كنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير.

وأضاف تامر: “وشكرًا لكل حد دعا له واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من ولادكم”.

حفل تامر حسني في دبي

وفاجأ نجوم فيلم ريستارت عصام السقا ومحمد ثروت وباسم سمرة تامر حسني وصعدوا إلى مسرح حفله بدبي ورقصوا على أنغام أغنية المقص والتي قدمها تامر مع رضا البحراوي.

كما غنى تامر حسني مع المطرب الشامي للمرة الأولى أغنية ملكة جمال الكون بطريقة اللايف وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان قد طرح النجم تامر حسني الجمهور، أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا ميعاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا ميعاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرًا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في السيطرة على تريند اليوتيوب طوال الأسبوع الماضي، وذلك بأغنية “ملكة جمال الكون”، الذي شارك في غنائها مع مؤدي الراب السوري الشامي.

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