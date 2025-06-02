مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالدرب الأحمر

لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيب آخر في حرق شقة سكنية إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في منطقة الدرب الأحمر، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في عقار بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق والذي اسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة آخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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