أسباب وأنواع الأنيميا عند الأطفال وطرق التعامل معها

الأنيميا من الأمراض الشائعة الحدوث التى تنتشر بين الأطفال كثيرا لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية، وتؤثر على نمو الأطفال.

والأنيميا ليست مجرد أنيميا فقر دم تتحسن بالعلاج والتغذية السليمة، بل هناك أنواع أخرى من الأنيميا يجب الحذر منها حفاظا على صحة الصغار.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أنواع من الأنيميا منها أنيميا نقص الحديد وهى الأنيميا العادية المتعارف عليها، وأنيميا الفول (نقص إنزيم G6PD).

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب على كل أم أن تعلم الفرق بين أنواع الأنيميا للتعامل الصحيح معها ما يحافظ على صحة ومناعة الطفل.

أولا الأنيميا العادية (نقص الحديد):-

هو أشهر أنواع الأنيميا عند الأطفال، تحدث عندما يكون الجسم ليس لديه كمية كافية من الحديد الذى يحتاجه لصناعة الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين في الدم

أسباب الأنيميا العادية

تغذية غير متوازنة

الطفل يرضع فقط لفترة طويلة بدون مكملات

فقدان دم مزمن مثل زي ديدان الأمعاء

فطام خاطئ

أعراض أنيميا فقر الدم العادية:-

شحوب في الوجه

خمول وتعب بسرعة

ضعف في التركيز

أظافر هشة

فقدان الشهية

علاج أنيميا فقر الدم العادية

تحاليل دم للتشخيص (هيموجلوبين + Ferritin)

مكملات حديد حسب الجرعة المناسبة لعمر الطفل

تعديل التغذية، حيث تقديم أكلات غني بالحديد مثل الكبدة، اللحمة، السبانخ، العدس.

المتابعة الشهرية لقياس التحسن.

أعراض الأنيميا بأنواعها

ثانيا أنيميا الفول:-

هى نوع خاص من الأنيميا يحدث بسبب نقص إنزيم مهم في كرات الدم الحمراء، وهذا النقص يجعلها حساسة جدا لبعض الأكلات أو الأدوية، ولما الطفل يتعرض لها، كرات الدم الحمراء بتتكسر فجأة!

أسباب أنيميا الفول

مرض وراثي بيتنقل عن طريق الجينات، يحدث عندما يأكل الطفل فول أو يتناول أدوية محددة مثل بعض المضادات الحيوية، أو أدوية البرد

أعراض أنيميا الفول عندما يحدث تكسر الدم:

شحوب مفاجئ

اصفرار في العين والجلد

لون بول داكن مثل الشاي

تعب شديد ويمكن حدوث سخونية

علاج أنيميا الفول عند الأطفال

ممنوع تماما الأكل أو الأدوية التي تسبب التكسير.

في حالة حدوث نوبة تكسير دم، يمكن أن يحتاج الطفل نقل دم.

يجب أن يكون الأهلى على دراية بقائمة الممنوعات من الطعام.

الأهل يكون معاهم قائمة بالممنوعات.

تحليل أنيميا الفول يجرى مرة واحدة في العمر.

وتابع، ليس اى طفل لو شاحب أو يشعر بالتعب يعانى من أنيميا فقر الدم، فكل طفل غير الآخر، لذا يجب إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة السبب، والعلاج مختلف تماما فى أنواع الأنيميا خاصة فى أنيميا الفول والعلاج هنا هو تجنب الأكلات التى تسبب تكسر الدم وهو أهم من الدواء، ويجب اتباع هذه النصائح حفاظا على صحة الطفل من حدوث أى مضاعفات قد تهدد صحته.

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