تعرف على أعراض الأنيميا وعلاقتها بـ التبرع بالدم

يعد أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو فقدان الدم، وعندما يتبرع الشخص بدمه فهو يفقده، حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الكافية في الدم.

هذا مهم لأن الهيموجلوبين هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة.

وفقر الدم هو عندما يكون لدي الشخص مستويات منخفضة من الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

هل يمكنك التبرع بالدم إذا كان الشخص يعاني من الانيميا؟

يجب أن يصل الشخص إلى مستوى الهيموجلوبين الأدنى قبل التبرع بالدم، وهو:

الذكور: 13.0 جم / ديسيلتر

الإناث: 12.5 جم / ديسيلتر

يقوم الأطباء بتشخيص فقر الدم عندما تكون مستويات الهيموجلوبين أقل من هذه الأرقام، وهذا يعني أنه لا يمكنك التبرع بالدم إذا كان الشخص يعاني من فقر الدم.

قبل التبرع بالدم، يقوم أخصائي الرعاية الصحية بقياس مستويات الهيموجلوبين، وإذا كانت لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات، فسيتعين علي الشخص الانتظار لمدة 30 يومًا على الأقل قبل السماح له بالتبرع بالدم، خلال هذا الوقت، قد تتمكن من اتخاذ تدابير لزيادة مستويات الهيموجلوبين لتلبية الحد الأدنى من متطلبات التبرع.

كيف يمكنك علاج فقر الدم الناتج عن التبرع بالدم؟

يعتمد علاج فقر الدم على نوع وشدة فقر الدم، وفي معظم الحالات، يؤدي التبرع بالدم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

العلاج الأولي لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو تناول مكملات الحديد، وقد يوصي الطبيب أيضًا بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل:

المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والكبد والديك الرومي

الأطعمة النباتية، مثل البقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنة وبعض الحبوب

ويستعيد الشخص مستويات الحديد الطبيعية عادة في من 3 إلى 6 أشهر.

من المهم عدم التبرع بالدم إذا لم يتم استعادة مستويات الحديد والهيموجلوبين، ويعد فقدان الدم السبب الرئيسي لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لذا من المهم تقليل أي خطر للنزيف أو فقدان الدم.

وقد تشمل العلاجات الأخرى للحالات الأكثر شدة من فقر الدم ما يلي:

حقن الحديد عن طريق الوريد (IV)

الأدوية والمكملات الغذائية

نقل الدم

إذا واجه الشخص أي أعراض لفقر الدم بعد التبرع بالدم، مثل الدوخة أو التعب، يجب التحدث إلى الطبيب.

أعراض الانيميا

من الممكن أن يعاني الشخص من أعراض فقر الدم بعد التبرع بالدم، وخاصة إذا كان لديه مستويات منخفضة من الحديد، وقد تشمل هذه الأعراض:

الدوخة

التعب

شحوب الجلد

برودة اليدين والقدمين

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