منها الانيميا، أسباب تشقق وانكسار الأظافر وطرق الاعتناء بها

تتكون الأظافر من طبقات من بروتين يسمى الكيراتين، وتعمل كحماية لأصابع اليد القدم، ويعمل الكيراتين، الذي يشكل أيضًا الخلايا الموجودة في الشعر والبشرة، على حماية الأظافر من التلف.

ولكن يري العديد من الأشخاص تتشقق في أظافرهم أو تقشر أو إنكسار، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، تعاني 27 بالمائة من النساء من هشاشة الأظافر، والمعروفة أيضًا باسم انقسام الأظافر.

يمكن أن يكون هذا نتيجة لحالة صحية كامنة أو عوامل خارجية أخرى.

ما الذي يسبب هشاشة الأظافر؟

تنقسم الأظافر الهشة إلى فئتين: جافة وهشة أو ناعمة وهشة.

والأظافر الجافة والهشة هي نتيجة لقلة الرطوبة، وتحدث غالبًا بسبب الغسيل المتكرر وتجفيف الأظافر.

من ناحية أخرى، تحدث الأظافر الناعمة والهشة بسبب كثرة الرطوبة، وغالبًا ما تكون نتيجة للتعرض المفرط للمنظفات ومنظفات المنزل ومزيل طلاء الأظافر.

تشمل الأسباب الأخرى للأظافر الهشة ما يلي:

العمر، تتغير الأظافر عادةً مع تقدم العمر، وغالبًا ما تصبح باهتة وهشة، وفي حين تصبح أظافر القدمين أكثر سمكًا وصلابة، تصبح أظافر اليدين غالبًا أرق وأكثر هشاشة.

نقص الحديد، تحدث هذه الحالة عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الحديد، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.

قصور الغدة الدرقية، إلى جانب الأظافر الهشة، قد تشمل أعراض انخفاض مستويات الغدة الدرقية تساقط الشعر والتعب وزيادة الوزن والإمساك والاكتئاب، ويمكن للطبيب علاج قصور الغدة الدرقية بهرمون الغدة الدرقية الاصطناعي ليفوثيروكسين، والذي يمكن تناوله عن طريق الفم.

متلازمة رينود، وتتميز هذه الحالة بمشاكل الدورة الدموية في الأطراف، ويمكن أن تؤثر على صحة الأظافر، وقد يصف الطبيب حاصرات قنوات الكالسيوم أو بدائله

وتقول الجمعية الأمريكية لأمراض العظام أنه إذا انقسمت أظافر اليدين، ولكن أظافر القدمين قوية، فإن العامل الخارجي هو السبب وليس حالة مرضية كامنة.

طرق علاج الأظافر الهشة

لا يمكنك فعل أي شيء بشأن التغيرات المرتبطة بالعمر في الأظافر، ولكن يمكن تقليل خطر انقسام الأظافر وتشققها وهشاشتها، للحفاظ على صحة الأظافر وقوتها، جرب النصائح التالية:

استخدم مرطبًا

ابحث عن مستحضرات ترطيب اليدين التي تحتوي على اللانولين أو أحماض ألفا هيدروكسي، ويمكن أيضًا شراء مرطبات الأظافر الغنية باللانولين.

رطب يديك بعد الغسيل.، عند وضع المستحضر أو ​​الكريم، تأكد من فركه حول الأظافر ومباشرة عليها قبل الذهاب إلى الفراش، رطب يديك وقدميك وأظافرك للحفاظ عليها رطبة أثناء النوم.

احم يديك

عند القيام بالأعمال المنزلية، ارتدِ قفازات، مثل قفازات غسيل الأطباق، للحفاظ على يديك جافة، ويمكن أن تحمي القفازات أيضًا يديك وأظافرك من المواد الكيميائية القاسية، مثل المنظفات وسوائل التنظيف، تجنب التعرض لفترات طويلة للطقس البارد والجاف.

اعتني بأظافرك

يمكن الحفاظ على الأظافر قصيرة لتقليل مساحة سطح الظفر، حيث يمكن امتصاص الماء والمواد الكيميائية.

استخدم مبرد أظافر ناعم لبرد الأظافر، ومن الجيد أن تبردي أظافرك يوميًا للتخلص من المخالفات ومنع الكسر والتشقق، وتأكدي من بردها في اتجاه واحد فقط.

لا تلتقطي أظافرك أو بشرتك أو تعضيها. يمكنك استخدام أداة معدنية لدفع البشرة للخلف، ولكن تجنبي استخدامها مباشرة على ظفرك.

اصقلي أظافرك في نفس اتجاه نمو الظفر. تجنبي الحركة ذهابًا وإيابًا التي يمكن أن تسبب التشقق.

فكري في استخدام مقوي أظافر للمساعدة في تقوية الأظافر.

اختاري مزيل طلاء أظافر لا يحتوي على الأسيتون، وحاولي تجنب الاستخدام المتكرر للمزيل.

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