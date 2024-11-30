أعراض الأنيميا لدي الأطفال والرضع وطرق الوقاية منها

نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا للأنيميا، ولكن في بعض الأطفال، قد تكون العدوى والحالات الأخرى وراء فقر الدم، ويمكن أن يشمل علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مكملات الحديد على شكل قطرات، ولكن بمجرد أن يكبر الأطفال، فإن ذلك يستلزم تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الأنيميا عند الأطفال

تعتمد أعراض الأنيميا على شدتها وما إذا كان فقر الدم حادًا - قصير المدى - أو مزمنًا - طويل المدى.

قد تشمل الأعراض:

شحوب الجلد

التعب

ورم اللسان أو التهابه

الانفعال أو العصبية

سرعة ضربات القلب

الرغبة في تناول أشياء غريبة، تُعرف باسم بيكا، مثل التراب أو الثلج

وأفادت أحد المراجعات أن فقر الدم الخفيف إلى المتوسط ​​قد لا يُظهر أعراضًا، ولكن أعراض فقر الدم الحاد والشديد خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، وقد تشمل أعراض هذا النوع:

اصفرار الجلد والبول الداكن، عند بعض الأطفال

انخفاض الأكسجين

فشل القلب

صدمة نقص حجم الدم

نوبات صرع

متى يجب الاتصال بالطبيب

إذا كان الطفل لا يتغذى جيدًا أو يعاني من أعراض فقر الدم، فيجب الاتصال بالطبيب، وحتى عندما لا تظهر الأعراض على الأطفال، بمجرد بلوغهم 12 شهرًا، يجب أن يخضعوا لفحص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

أسباب فقر الدم عند الأطفال

نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا، وعادةً ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة في الموعد المحدد مخزون من الحديد يتلقونه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ومع ذلك وقد لا يكون لدى الطفل المولود لشخص يعاني من نقص الحديد ما يكفي من الحديد.

كما قد يكون لدى الأطفال المولودين قبل الأوان مخزون منخفض من الحديد.

بمجرد أن يصل الأطفال إلى سن 4 - 6 أشهر، تنخفض مخزونات الحديد التي يتراكمون بها أثناء الحمل، لذلك يجب أن يحصلوا على الحديد من نظامهم الغذائي، ولا يحتوي حليب الأم على الكثير من الحديد، لذلك قد لا يكون لدى الأطفال الذين يحصلون على تغذيتهم من هذا المصدر فقط ما يكفي.

يجد أنه بخلاف نقص الحديد، قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

الالتهابات

اضطرابات الدم التي تؤثر بشكل أساسي على خلايا الدم الحمراء

أمراض مزمنة أخرى

علاج فقر الدم عند الأطفال

تنص أحد المراجعات على أنه إذا كان فقر الدم ناتجًا عن نقص الحديد، فمن المهم تحديد السبب الأساسي ومعالجته أثناء بدء مكملات الحديد.

وقد يكون المكمل على شكل قطرات في مرحلة الطفولة المبكرة، ويحتاج الوالد إلى إعطاء المكمل بالشكل والجرعة الدقيقة التي يوصي بها الطبيب.

عندما يكبر الأطفال بما يكفي لتناول الأطعمة الصلبة، يجب أن يتناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد، وتشمل هذه الأطعمة:

الخضروات الورقية من عائلة الكرنب، مثل البروكلي واللفت

اللحوم، مثل لحم البقر والضأن

الأسماك

الدواجن، مثل الديك الرومي والدجاج

الحبوب والمعكرونة والخبز الغنية بالحديد

البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء

خبز القمح الكامل المخمر بالخميرة

الوقاية من الأنيميا

تتضمن الوقاية من الأنيميا عند الأطفال ما يلي.

بدءًا من عمر 4 أشهر، يجب على الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية جزئيًا أو رضاعة طبيعية فقط تناول مكملات الحديد يوميًا، ولأن حليب الأطفال يحتوي على الحديد، فإن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لا يحتاجون إلى مكملات الحديد.

بمجرد أن يصبح الأطفال مستعدين للأطعمة الصلبة، يجب أن يتناولوا أطعمة غنية بالحديد

.لا ينبغي لمقدمي الرعاية إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا حليب البقر.

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