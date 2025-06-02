فوائد قرع العسل، ينقص الوزن ويحارب التجاعيد ويقوى المناعة

فوائد قرع العسل، قرع العسل من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية وشهرة واسعة على مستوى العالم، حيث يقدم حلو وحادق وعصير.

وفوائد قرع العسل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن قرع العسل، أو ما يعرف بـ"اليقطين"، من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وقد استخدم منذ آلاف السنين في الغذاء والطب التقليدي، ويتميز بلونه البرتقالي الجذاب وطعمه الحلو الخفيف، كما يدخل في إعداد العديد من الأطباق مثل الحساء، الحلويات، العصائر وحتى بعض أنواع الخبز.

القيمة الغذائية لقرع العسل

وأضاف السيد، أن قرع العسل منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، ويحتوي على مجموعة واسعة من العناصر المفيدة، منها فيتامين A (من البيتا كاروتين)، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامينات B (خاصة B6، الفولات)، والبوتاسيوم، والحديد، والألياف، ومضادات الأكسدة.

فوائد قرع العسل

فوائد قرع العسل للصحة

وتابع، أن من فوائد قرع العسل التى تدفعنا لتناوله وتقديمه لأبنائنا:-

يحتوي قرع العسل على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A الضروري لصحة العين، وتناول كميات كافية من فيتامين A يقي من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن، كما يحسن الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يعزز قرع العسل المناعة بفضل احتوائه على فيتامين C وفيتامين A، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، هذه العناصر تساهم في مقاومة نزلات البرد والعدوى البكتيرية والفيروسية.

البوتاسيوم الموجود في قرع العسل يساعد في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة والألياف الغذائية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

قرع العسل يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، خاصة عند تناوله بكميات معتدلة، كما تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات موجودة فيه قد تساعد في تحسين مقاومة الأنسولين.

الفيتامينات مثل A وC وE تساهم في تجديد خلايا البشرة، والحفاظ على نضارتها، وتقليل ظهور التجاعيد، كما أن البيتا كاروتين يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

نظرا لانخفاض السعرات الحرارية واحتوائه على الألياف، فإن قرع العسل يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعله خيار مناسب لمن يسعون لفقدان الوزن بطريقة صحية.

الألياف الغذائية في قرع العسل تعمل على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

لا تقتصر الفوائد على اللب فقط، بل إن بذور قرع العسل تعتبر كنز غذائي، حيث تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية، والزنك، والمغنيسيوم، والبروتين، وتستخدم لعلاج مشاكل البروستاتا، تحسين النوم، تخفيف الالتهابات، ومساعدة القلب والأوعية الدموية.

يقدم قرع العسل باكثر من طريقة، مثل شوربة اليقطين، وعصير قرع العسل بالحليب أو القرفة، وصينية قرع العسل بالحليب والمكسرات، ومهروس كوجبة للأطفال، ومربى أو فطائر.

محاذير تناول قرع العسل

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد قرع العسل الكثيرة، إلا أنه ينصح بتناوله باعتدال خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات، كما يجب تجنب الإفراط في إضافة السكر أو الدهون عند تحضيره، وقرع العسل ليس فقط مكون لذيذ في العديد من الوصفات، بل هو غذاء طبي متكامل يحمل فوائد جمة لصحة العين، القلب، المناعة، الجلد، والجهاز الهضمي.

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