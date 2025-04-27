ينقص الوزن ويحمي من الشيخوخة وأمراض القلب، أبرز فوائد قرع العسل

فوائد قرع العسل، قرع العسل من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعتبر من الخضروات الفاخرة التى تقدم بطرق مميزة.

و فوائد قرع العسل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن قرع العسل، أو كما يُعرف أيضًا بـ"اليقطين"، من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة جدًا للصحة. استخدمه الإنسان منذ آلاف السنين في الطبخ والعلاج بفضل فوائده المتعددة، وطعمه اللذيذ، وسهولة دمجه في العديد من الأطباق، ويتميز قرع العسل بلونه البرتقالي الزاهي، الذي يدل على غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية.

القيمة الغذائية لقرع العسل

وأضاف السيد، أن قرع العسل غني بالعديد من العناصر الغذائية، من أهمها:

الفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامينات B المركبة.

المعادن، مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد، والزنك.

الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم.

مضادات الأكسدة، مثل البيتا كاروتين، التي تساهم في الوقاية من الأمراض.

فوائد قرع العسل للصحة

فوائد قرع العسل الصحية

وتابع، أن من فوائد قرع العسل التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي قرع العسل على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والوقاية من أمراضه.

بفضل غناه بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، فإن قرع العسل يلعب دور أساسي في المحافظة على صحة العينين، ويقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة في قرع العسل تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض.

قرع العسل منخفض في السعرات الحرارية وعالٍ في الألياف، مما يجعله غذاء مثالي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، إذ يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول.

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في قرع العسل، وخاصة فيتامين C، تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن من مرونة البشرة ويقلل من علامات الشيخوخة.

تناول قرع العسل بكميات معتدلة قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء.

الألياف الغذائية الموجودة في قرع العسل تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

استخدامات قرع العسل

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن يمكن تناول قرع العسل بعدة طرق:

تحضيره كحساء، شوربة قرع العسل المشهورة بقيمتها الغذائية العالية.

خبزه أو سلقه، ليكون وجبة خفيفة مغذية.

إضافته إلى الحلويات، مثل فطيرة اليقطين أو المهلبية.

تحضيره كعصير أو سموثي، للحصول على مشروب صحي ومغذٍ.

نصائح عند شراء قرع العسل

وقدم أخصائي التغذية العلاجية، عدة نصائح يجب اتباعها عند شراء قرع العسل، منها:

اختيار القرع الصلب والخالي من التشققات أو البقع.

تأكد من أن لونه برتقالي غني، مما يدل على نضجه الكامل.

يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف لفترات طويلة نسبيًا قبل استخدامه.

محاذير تناول قرع العسل

وتابع، أن على الرغم من فوائد قرع العسل الكبيرة، يجب عدم الإفراط في تناول قرع العسل بالنسبة لمرضى السكري أو من يعانون من مشكلات في توازن المعادن، وينصح باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل اعتماده كجزء أساسي من النظام الغذائي.

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