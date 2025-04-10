الخميس 10 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد قرع العسل، يقوى المناعة وينقص الوزن ويحارب السرطان

قرع العسل
قرع العسل

فوائد قرع العسل، قرع العسل من الخضاروات الشهيرة على مستوى العالم خاصة فى دول أوروبا وامريكا ويستخدم فى عمل الحلوى أو بعض الأكلات المميزة.

وفوائد قرع العسل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن قرع العسل، أو ما يُعرف باليقطين، من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، ويتميّز بلونه البرتقالي الجذّاب وملمسه الناعم عند الطهي، وقد استخدم قرع العسل منذ القِدم في الطهي والطب الشعبي لما له من فوائد صحية عديدة تؤثر إيجابا على جسم الإنسان.

فوائد قرع العسل للصحة 
فوائد قرع العسل للصحة 

فوائد قرع العسل للصحة 

وأضافت أن من  فوائد قرع العسل التى تدفع لتناوله:-

  • احتواءه على نسبة عالية من فيتامين A، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة العين، والوقاية من أمراض النظر المرتبطة بالتقدّم في العمر، مثل الضمور البقعي.
  • يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البيتا كاروتين، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة، ومكافحة الشوارد الحرة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • قرع العسل غني بالألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي الوقاية من الإمساك.
  • تناول قرع العسل يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يجعله خيار ممتاز لمن يرغبون في إنقاص الوزن بطريقة صحية.
  • ومن الفوائد الأخرى المهمة لقرع العسل، أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ويعدّ مصدرًا جيدًا لعدة معادن أساسية مثل البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، والمغنيسيوم الذي يدعم وظائف العضلات والأعصاب.
  • لا يقتصر استخدام قرع العسل على اللب فقط، بل تُستخدم بذوره أيضًا كوجبة خفيفة مغذية، حيث تحتوي على الدهون الصحية، والبروتين، والزنك، وهي عناصر ضرورية لصحة الجلد وتقوية المناعة.
  • قرع العسل ليس فقط طعامًا شهيًا يدخل في تحضير العديد من الأطباق، بل هو أيضًا غذاء متكامل غني بالعناصر المفيدة. لذلك، يُنصح بإدخاله ضمن النظام الغذائي بطرق متنوعة، سواء في الشوربة، أو الفطائر، أو حتى في الحلويات الصحية، للاستفادة من فوائده العديدة.
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