فوائد قرع العسل، يساعد على فقدان الوزن ويحسن من صحة العين

القرع مغذٍ للغاية، ويحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والكاروتينات والفيتامينات والمعادن، وباعتباره مكونًا غذائيًا صحيًا ومتعدد الاستخدامات، فإن اليقطين يحسن العديد من الوصفات بمذاقه ويضفي لونًا رائعًا على الطبق.

فوائد القرع

لـقرع العسل العديد من الفوائد على صحة الجسم العامة وصحة العين والقلب، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتكون كالآتي:

فوائد القرع للبشرة

قرع العسل هو طعام غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجلد وترطيبه، بما في ذلك المعادن والألياف وفيتامين سي والكاروتينات والزيوت الأساسية.

ويحتوي اليقطين على بيتا كاروتين، الذي يقلل الالتهاب وقد يساعد في منع سرطان الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، وبالإضافة إلى ذلك، قد يساعد ألفا كاروتين في اليقطين في إبطاء عملية الشيخوخة.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول مستخلص القرع عن طريق الفم أو وضعه على الجلد قد يعالج، جنبًا إلى جنب مع علاجات أخرى، التهاب الجلد التماسي - وهو اضطراب جلدي التهابي - مرتبط بالاكتئاب.

يعد زيت اليقطين علاجًا تقليديًا للإكزيما لتقليل تلف الجلد، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنه يمكن استخدامه مع البيتاميثازون، وهو دواء ستيرويدي لاضطرابات الجلد الالتهابية، لعلاج الإكزيما المزمنة في اليد، كما يقلل الجمع بين زيت اليقطين والبيتاميثازون من كمية البيتاميثازون المطلوبة، مما يقلل من الآثار الجانبية للدواء.

علاقة القرع بفقدان الوزن

القرع منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أن تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتقليل الشهية وتناول الطعام وتشجيع حركات الأمعاء المنتظمة وتقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول وتحسين امتصاص المعادن في الأمعاء، وكل هذا يفيد في إدارة الوزن.

يحمي من الضرر التأكسدي

يعني اللون البرتقالي لليقطين الناضج أنه مليء بالبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة قوي.

تحمي مضادات الأكسدة الجسم من الجذور الحرة - الذرات التي تسبب إصابات صغيرة للخلايا، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضرر إلى أمراض مثل السرطان والخرف، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مما يمنعها من إلحاق الضرر بالخلايا.

إذا بدأت الخلايا السرطانية في التكون، يمكن أن يتدخل بيتا كاروتين ويعيق نموها، كما يحفز بيتا كاروتين الجسم على إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية التي تهاجم الأورام وتدمرها.

يحسن صحة العين

بينما يحمي بيتا كاروتين الخلايا من الجذور الحرة، يحولها الجسم إلى فيتامين أ، ثم يستخدم الجسم فيتامين أ لصنع بروتين ضروري للعينين للعمل بشكل صحيح، ويدعم فيتامين أ أيضًا أجزاء أخرى من العين مثل القرنية، التي تركز الضوء حتى يتمكن من الرؤية بوضوح.

فيتامين أ مهم لصحة الجلد والعظام والرئتين والكلى، ويتم الحصول على كل من بيتا كاروتين وفيتامين أ بشكل أفضل من الأطعمة مثل اليقطين، وليس الحبوب.

يدعم صحة القلب

يوصى باليقطين كجزء من نظام غذائي صحي للقلب قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يوفر قائمة طويلة من العناصر الغذائية التي تحمي القلب وتدعمه، مثل الفيتامينات أ، ب1، ب6، ج، النحاس، الألياف، حمض الفوليك، والمنجنيز.

يوفر اليقطين الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والذي يمكن أن تساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

ويمكن للألياف الموجودة في اليقطين أيضًا أن تلعب دورًا في خفض ضغط الدم وكذلك الكوليسترول.

يعزز المناعة

يحتوي اليقطين على مغذيات تعزز المناعة مثل الفيتامينات أ، هـ، ج، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك، والسيلينيوم، والحديد، والمغنيسيوم، وبيتا كاروتين.

ويساعد تناول القرع في إدارة الأمراض المرتبطة بالمناعة، وتقليل عدد مرات الإصابة بالمرض، ومساعدة الجسم على التعافي بشكل أسرع من العدوى.

يحسن صحة الأمعاء

القرع هو أحد مكونات الغذاء الوظيفية التي قد تفيد المعدة بعدة طرق، ويحتوي قشر اليقطين على العديد من السكريات التي تساعد البكتيريا الجيدة في المعدة على النمو وتقلل من نمو البكتيريا الضارة، كما يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الزنك وفيتامين أ، مما قد يساعد في تحسين الحاجز المعوي، ويسمح الحاجز المعوي الذي يعمل بشكل صحيح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية مع منع المواد الضارة من دخول الدم.

وتساعد الألياف والزنك أيضًا في إدارة اضطرابات الجهاز الهضمي، وتحافظ الألياف على حركة الأمعاء والصحة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكوكوربيتين، وهو حمض أميني يساعد في إزالة الديدان من الأمعاء.