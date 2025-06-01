أخبار الفن اليوم: دخول نجل تامر حسني المستشفى.. المشروع x لكريم عبدالعزيز يحتل المركز الثاني بشباك التذاكر.. مفيدة شيحة تستعد لأداء الحج

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تعرض نجل الفنان تامر حسني، “آدم”، لأزمة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى، حيث نشرت والدته الفنانة بسمة بوسيل صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، ظهر بها “آدم” وهو يرقد بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.



ولم تكشف بسمة تفاصيل مرض نجلها، واكتفت بطلب الدعاء له من متابعيها.

حقق فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، 2.271.645 مليون جنيه ليلة أمس السبت، بدور العرض السينمائية المصرية، ليشعل منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025، وحصل على المركز الثاني بعد فيلم ريستارت.

حرص المطرب حسام حبيب على توجيه الشكر لجمهوره، نظرًا لدعمهم له بعد إعلانه عن عودته للساحة الغنائية، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “سبتك”، والتي طرح البرومو الخاص بها منذ عدة أيام وحقق انتشارًا واسعا





تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، “قصر ثقافة سوهاج” و”قصر ثقافة الطفل” بسوهاج، وذلك للوقوف على الوضع الحالي لأعمال التطوير ورفع كفاءة القصرين، استعدادًا لافتتاحهما خلال الشهور المقبلة.



رافق الوزيرَ في الجولة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

ظهرت الإعلامية مفيدة شيحة خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وكان برفقتها الإعلامية دعاء فاروق، مؤكدة أنه كان لديها رغبة قوية منذ أشهر لأداء العمرة، لكنها لم تتمكن بسبب وفاة والدتها.

تشهد أحداث مسلسل فات الميعاد المقرر أن يتم عرضه قريبا قصة حب بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، ولكن يقع بينهما عدد من المشاكل الكبيرة التي تجعلهم يقررون الانفصال.



"فات الميعاد" من بطولة كل من أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق وسلوي محمد علي وفدوى عابد وحنان سليمان ومحمد أبو داوود وولاء الشريف ومحمد السويسي وهاجر عفيفي وكريم أدريانو ومحمد خميس ونانسي نبيل وعماد إسماعيل وغفران محمد ويوسف وائل أنور.

في خطوة مختلفة من حيث شكل أغانيه، يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة بعنوان “على وضع الطيران”، ويشاركه الغناء مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا.



وسجل مصطفي حجاج أغنيته مع إسلام كابونجا في ستديو هاني محروس تمهيدا لطرحها قريبا.

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