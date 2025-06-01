دخول نجل تامر حسني المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض نجل الفنان تامر حسني، “آدم”، لأزمة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى، حيث نشرت والدته الفنانة بسمة بوسيل صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، ظهر بها “آدم” وهو يرقد بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ولم تكشف بسمة تفاصيل مرض نجلها، واكتفت بطلب الدعاء له من متابعيها.

يذكر أن الفنان تامر حسني قد احتفل مؤخرًا بعرض فيلم “ريستارت” بالسينمات المصرية والعربية، حقق فيلم ريستارت إيرادات في أمس السبت وصلت إلى 2.285.295 مليون جنيه، وحصل على المركز الأول بشباك التذاكر اليومي.



أماكن عرض فيلم ريستارت

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 10 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

فيلم ريستارت

و"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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