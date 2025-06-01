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ثقافة وفنون

مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"

مصطفى حجاج وإسلام
مصطفى حجاج وإسلام كابونجا، فيتو

في خطوة مختلفة من حيث شكل أغانيه، يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة بعنوان “على وضع الطيران”، ويشاركه الغناء مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا. 

أغنية مصطفي حجاج وإسلام كابونجا 

وسجل مصطفي حجاج أغنيته مع إسلام كابونجا في ستديو هاني محروس تمهيدا لطرحها قريبا. 

وكان المطرب مصطفى حجاج قد بدأ في تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، والذي يتضمن عددًا من الأغاني، وذاك بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هاني محروس.

ألبوم مصطفى حجاج الجديد 

ويعقد مصطفى حجاج في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة في الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد، وهما تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع الموسيقي أسامة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي.

كما يتعاون أيضا مصطفى حجاج مع نابلسي ووسام عبد المنعم.

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