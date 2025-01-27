تفاصيل أغنية مصطفي حجاج الجديدة ظهوري مخيف

يستعد الفنان مصطفي حجاج خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان ظهوري مخيف وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفي حجاج الجديدة

أغنية مصطفي حجاج الجديدة ظهوري مخيف من كلمات عمرو قطب ومن ألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفي حريقة.

وكان قد بدأ المطرب مصطفى حجاج في تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا والذي يتضمن عددًا من الأغاني، وذاك بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هاني محروس.

ألبوم مصطفى حجاج الجديد

ويعقد مصطفى حجاج في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة في الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد وهما تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع المويسيقي أسأمة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي



كما يتعاون أيضا مصطفى حجاج مع نابلسي ووسام عبد المنعم

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