تعرف على مكان عزاء والدة مفيدة شيحة

تستقبل الإعلامية مفيدة شيحة، مساء اليوم الاثنين، عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وتحديدًا داخل قاعة الروضة عقب صلاة المغرب.

وكانت قد أعلنت خبر وفاة والدة مفيدة شيحة صديقتها الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: “البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك؛ وغفرانك؛ وألهمنا الصبر والسلوان.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وتقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات عبر شاشة قناة النهار؛ وتشاركها في تقديمه زميلتها الإعلامية سهير جودة؛ وقدم الثنائي لسنوات طويلة معًا برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”.