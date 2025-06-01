الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مفيدة شيحة تستعد لأداء الحج: دعاء فاروق ساعدتني

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

ظهرت الإعلامية مفيدة شيحة خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وكان برفقتها الإعلامية دعاء فاروق، مؤكدة أنه كان لديها رغبة قوية منذ أشهر لأداء العمرة، لكنها لم تتمكن بسبب وفاة والدتها.

وأضافت مفيدة أنه بعد ذلك انشغلت بزواج ابنتها الوحيدة “منة”، لكنها دعت الله أن يرزقها بزيارة الكعبة، لتجد نفسها بعد وقت قصير في الأراضي السعودية لأداء العمرة وفريضة الحج.

وأكدت مفيدة أن الإعلامية دعاء فاروق كان لها دور كبير في سفرها هذا العام للحج، حيث ساعدتها في إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر.

من جانب آخر، تستعد الإعلامية مفيدة شيحة للاحتفال بزفاف ابنتها منة خلال شهر يونيو الجاري، حيث يقام الحفل بالقاهرة وسط حضور منتظر من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء المقربين.

وتقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات عبر شاشة قناة النهار؛ وتشاركها في تقديمه زميلتها الإعلامية سهير جودة؛ وقدم الثنائي لسنوات طويلة معًا برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”.

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