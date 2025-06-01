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ثقافة وفنون

قصة حب بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في فات الميعاد

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

تشهد أحداث مسلسل فات الميعاد المقرر أن يتم عرضه قريبا قصة حب بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، ولكن يقع بينهما عدد من المشاكل الكبيرة التي تجعلهم يقررون الانفصال.

أبطال مسلسل فات الميعاد 

"فات الميعاد" من بطولة كل من أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق وسلوي محمد علي وفدوى عابد وحنان سليمان ومحمد أبو داوود وولاء الشريف ومحمد السويسي وهاجر عفيفي وكريم أدريانو ومحمد خميس ونانسي نبيل وعماد إسماعيل وغفران محمد ويوسف وائل أنور.

 

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية من 30 حلقة، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها باستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعًا فى صراع درامي شيق تتبدل فيه حيواتهم ويتكشف مع كل تطور فى الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة فى شخص كل منهم أمام الأخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض فى أحيان أخرى.

 

المسلسل من إخراج سعد هنداوي وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد وإسلام أدهم، فيما أشرف على الكتابة محمد فريد، ومدير التصوير زكي عارف وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي.

 

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فات الميعاد أسماء أبو اليزيد أحمد مجدى امبار الفن

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تفاصيل مسلسل "فات الميعاد" قبل عرضه على dmc

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