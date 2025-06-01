الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد؛
مسلسل فات الميعاد؛ فيتو

طرحت قناة DMC البوستر الرسمي لمسلسل فات الميعاد قبل انطلاق عرضه على شاشة القناة قريبا.

 

أحداث مسلسل فات الميعاد 

 

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية من 30 حلقة، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها باستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعًا فى صراع درامى شيق تتبدل فيه حيواتهم ويتكشف مع كل تطور فى الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة فى شخص كل منهم أمام الأخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض فى أحيان أخرى.

 

المسلسل من إخراج سعد هنداوي وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد وإسلام أدهم، فيما أشرف على الكتابة محمد فريد، ومدير التصوير زكي عارف وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي

 

 

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تفاصيل مسلسل "فات الميعاد" قبل عرضه على dmc

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