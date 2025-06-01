اصنعي بنفسك آيس كريم لايت يقدم كوجبة صحية

فى فترات الريجيم تحرص الفتيات على الالتزام بالنظام الغذائى محدود السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، دون أى خلل.

والآيس كريم من المثلجات التى تقدم مثيرا فى فصل الصيف وتعشقه الفتيات كثيرا ولكنه غير مناسب لفترات الريجيم، لذا تبحث الفتيات عن بدائل له.

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، آيس كريم لايت مناسب لأنظمة الريجيم ويمكن تقديمه بين الوجبات كوجبة سناكس خفيفة، أو يتم تناوله كبديل صحى للوجبات.

مكونات الآيس كريم اللايت:-

كوب من اللبن الرائب

كوب واحد من الفاكهة التي تحبها مقطع الي قطع صغيره الحجم

طريقة عمل الآيس كريم اللايت:-

يتم وضع اللبن في عبوة محكمة الغلق

ونتركها في الثلاجة لبضع ساعات

حتي يتجمد.

ونتركها في الثلاجة لبضع ساعات حتي يتجمد. ثم يتم اخراجة من الثلاجة وإضافة قطع الفاكهة عليه وتحريكها بشكل جيد.

ثم نعيد الخليط مرة أخرى إلى الثلاجة مرة أخرى.

وبعد مرور بضع ساعات يتم اخراجة مرة أخري، وضربة في الخلاط الكهربائي بشكل سريع، حتى نحصل على قوام الآيس كريم.

ثم ندخلها الفريزر مرة أخيرة حتى يجمد.

ثم يقدم بعدها وهو لذيذ وصحى وقليل السعرات الحرارية ولا يتعارض مع أنظمة الريجيم لذا فهو من افضل السناكس الصحى الذى يمكن تناوله خلال فترات الريجيم.

طريقة عمل الآيس كريم اللايت

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.