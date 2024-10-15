ريجيم متوازن يساعدك على التخلص من دهون البطن والأرداف

ريجيم للتخلص من دهون البطن والأرداف، تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجهها النساء، وذلك لأنه يعتبر هذا النوع من الدهون من الصعب التخلص منه ويحتاج إلى جهد منتظم، ويتضمن تغييرات في النظام الغذائي والأنشطة البدنية.



أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف



انقاص الدهون

في البداية أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن والارداف عديدة، والتي تستعرضها فى السطور التالية:



العوامل الوراثية

تؤثر بشكل كبير على توزيع الدهون في الجسم، وقد تجد بعض الأشخاص أكثر عرضة لتراكم الدهون في مناطق معينة مثل البطن والأرداف بناءً على جيناتهم.



الاختلالات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورًا هامًا في توزيع الدهون في الجسم، وتؤدي الاختلالات الهرمونية مثل زيادة هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد إلى تراكم الدهون في البطن. أيضًا، انخفاض مستوى هرمون الاستروجين عند النساء بعد انقطاع الطمث قد يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

دهون الأرداف

سوء التغذية

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والكربوهيدرات البسيطة يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في مناطق مثل البطن والأرداف. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة والسريعة يساهم في زيادة الدهون.

نمط الحياة الخامل

قلة النشاط البدني تجعل الجسم يخزن الدهون بدلًا من حرقها. العمل المكتبي الذي يتطلب الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم مثل البطن والأرداف.

الإجهاد والنوم غير الكافي

الإجهاد المستمر وقلة النوم يؤديان إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، التي تحفز تخزين الدهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن.

نظام غذائي لخسارة دهون البطن والأرداف

وأضافت الدكتورة مروة، أنه للتخلص من الدهون في منطقة البطن والأرداف، لابد من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وتستعرض الدكتورة مروة، فيما يلي نظام غذائي أسبوعي يعتمد على خفض السعرات الحرارية وزيادة البروتين والألياف لتشجيع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

اليوم الأول:

- الإفطار: بيضتان مسلوقتان مع شريحة خبز كامل الحبة وكوب من الشاي الأخضر.

- وجبة خفيفة: حفنة من اللوز أو الجوز.

- الغداء: صدر دجاج مشوي مع سلطة خضراء تحتوي على الخيار والطماطم وزيت الزيتون.

- العشاء: سمك السلمون المشوي مع الخضار المشوية.

اليوم الثاني:

- الإفطار: كوب من الشوفان المحضر مع حليب قليل الدسم وتوت.

- وجبة خفيفة: ثمرة تفاح أو برتقال.

- الغداء: سلطة التونة مع الأفوكادو والخضروات الورقية.

- العشاء: حساء العدس مع خبز كامل الحبة.

اليوم الثالث:

- الإفطار: بيضة مخفوقة مع الخضروات وشريحة من الخبز الكامل.

- وجبة خفيفة: زبادي يوناني مع ملعقة عسل وقطع من الفاكهة.

- الغداء: دجاج مشوي مع الكينوا والخضار المشوية.

- العشاء: حساء الخضار مع قطعة صغيرة من اللحم المشوي.

اليوم الرابع:

- الإفطار: كوب من الحليب قليل الدسم مع الشوفان وبعض المكسرات.

- وجبة خفيفة: حفنة من الجوز أو اللوز.

- الغداء: سمك مشوي مع الأرز البني وسلطة خضراء.

- العشاء: بيض مسلوق مع خضروات مشكلة.

اليوم الخامس:

- الإفطار: كوب من الشوفان المحضر مع حليب اللوز وملعقة من بذور الشيا.

- وجبة خفيفة: ثمرة كمثرى أو برتقال.

- الغداء: صدور دجاج مشوية مع البطاطا الحلوة المشوية وسلطة خضراء.

- العشاء: سمك مشوي مع الخضار المطبوخة على البخار.

اليوم السادس:

- الإفطار: بيض مسلوق مع خبز كامل الحبة وشاي أخضر.

- وجبة خفيفة: حبة من الفاكهة.

- الغداء: حساء الدجاج بالخضروات وقطعة خبز كامل.

- العشاء: سلطة الأفوكادو مع الطماطم والخيار.

اليوم السابع:

- الإفطار: شريحة من الخبز الكامل مع زبدة اللوز وشاي أخضر.

- وجبة خفيفة: حفنة من المكسرات.

- الغداء: دجاج مشوي مع الأرز البني وسلطة.

- العشاء: سمك السلمون مع الكينوا والخضروات.

نصائح هامة تساعدك على التخلص من دهون البطن والارداف:



1. زيادة شرب الماء: يُفضل شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتحفيز عملية الأيض وتخليص الجسم من السموم.

2. تجنب السكريات: السكر المكرر والمشروبات الغازية من أكبر المسببات لتراكم الدهون في منطقة البطن.

3. تناول الألياف: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والبقوليات تعزز من الشبع وتساعد على تقليل تراكم الدهون.

4. التمارين الرياضية: ينصح بدمج التمارين الهوائية مثل الجري أو السباحة مع تمارين تقوية العضلات مثل القرفصاء والاندفاع لشد الجسم وتخليصه من الدهون.

باتباع هذا النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكنك تحقيق خسارة فعالة لدهون البطن والأرداف وتحسين صحتك العامة.