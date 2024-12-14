قبل بداية العام الجديد.. عادات وسلوكيات غذائية وحياتية لإنقاص الوزن بدون ريجيم

مع اقتراب العام الجديد، تبحث الكثيرات عن طرق لإنقاص الوزن واستعادة النشاط بدون اللجوء إلى أنظمة الريجيم القاسية التي غالبًا ما تكون مرهقة وغير مجدية.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن التغييرات البسيطة في العادات الغذائية والحياتية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في إدارة الوزن والحفاظ على صحة جيدة.



وأوضحت الدكتورة هدى، أنه يمكن من خلال الالتزام بتعديل بعض السلوكيات اليومية بدلًا من اتباع أنظمة غذائية صارمة، الحصول على النتائج المرجوة.



أفضل نظام غذائي لوزن مثالي وبدون ريجيم

وأضافت الدكتورة هدى أنه باتباع هذه النصائح واعتماد تغييرات بسيطة في نمط حياتك، يمكنك تحقيق هدفك في إنقاص الوزن بطريقة طبيعية ومستدامة.



إلى جانب تحسين صحتك العامة، واستقبال العام الجديد بأسلوب حياة صحي يمكنك الالتزام به طيلة حياتك.

1. تناول الطعام بوعي

الوعي أثناء تناول الطعام يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنقاص الوزن. خصص وقتًا لتناول وجباتك دون تشتيت مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف.

ركّز على مذاق الطعام وقوامه وامضغه ببطء، فذلك يساعد الدماغ على إدراك الشعور بالشبع مبكرًا.

2. تنظيم أوقات الوجبات

تناول الطعام في أوقات منتظمة يعزز من عملية الأيض ويساعد على منع الشعور بالجوع المفرط، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

يُفضل تقسيم اليوم إلى 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة.

3. زيادة استهلاك الماء

شرب الماء بكميات كافية ليس فقط أساسيًا للصحة العامة، بل يساعد أيضًا في تقليل الوزن.

الماء يُحسّن من عملية الهضم ويعزز الإحساس بالشبع.

جرب شرب كوب من الماء قبل كل وجبة لتقليل كمية الطعام التي تتناولها.

4. الاعتماد على الأطعمة الطبيعية

حاول الابتعاد عن الأطعمة المُصنّعة والمليئة بالسكر والدهون المشبعة، واستبدلها بالخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية.

هذه الأطعمة غنية بالألياف التي تعزز الشبع وتساعد في تنظيم الهضم.

5. تقليل حجم الوجبات

بدلًا من حرمان نفسك من أطعمة تحبها، حاول تقليل حجم الحصص التي تتناولها.

استخدم أطباقًا صغيرة لتقديم الطعام، فهي طريقة نفسية فعّالة تجعلك تستهلك كميات أقل دون أن تشعر بالحرمان.

6. تناول وجبة الإفطار يوميًا

الإفطار هو الوجبة الأهم في اليوم لأنه ينشّط عملية الأيض ويمنحك الطاقة.

وجبة الإفطار المثالية تحتوي على مزيج من البروتين، الألياف، والدهون الصحية، مثل البيض، الشوفان، أو الزبادي مع الفواكه.

التخلص من الوزن الزائد، فيتو

7. ممارسة النشاط البدني بانتظام

لا حاجة للانضمام إلى صالة رياضية، فالحركة اليومية البسيطة كالمشي، تنظيف المنزل، أو صعود الدرج يمكن أن تكون كافية لحرق السعرات الحرارية.

حاول ممارسة نشاط بدني لمدة 30 دقيقة يوميًا، ويمكن تقسيم الوقت إلى جلسات قصيرة.

8. النوم الكافي

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع والشبع، مما يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

احرص على النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا لتحسين وظائف الجسم وتنظيم شهيتك.

9. تجنب تناول الطعام قبل النوم

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يؤدي إلى تخزين الدهون بدلًا من حرقها.

حاول أن تكون آخر وجبة لك قبل ساعتين على الأقل من وقت النوم.

10. تقليل السكر والملح

السكر والملح الزائدين في النظام الغذائي يؤديان إلى زيادة الوزن واحتباس السوائل.

استبدل السكر بالعسل أو الفواكه الطبيعية، وقلل من استهلاك الأطعمة المملحة والمعلبة.

11. التحكّم بالعواطف أثناء تناول الطعام

التوتر والملل قد يدفعانك لتناول الطعام دون الحاجة الحقيقية إليه.

تعلم تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق، واشغل وقتك بهوايات مفيدة بدلًا من اللجوء إلى الطعام.

12. التخطيط للوجبات مسبقًا

التخطيط للوجبات يساعدك على تجنب الخيارات غير الصحية أثناء الشعور بالجوع.

حضّر وجباتك في المنزل واحرص على أن تكون متوازنة ومغذية.

13. استبدال المشروبات عالية السعرات بمشروبات صحية

بدلًا من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، تناول الماء، الشاي الأخضر، أو المشروبات العشبية التي تساهم في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

14. تناول البروتين في كل وجبة

البروتين يساعد على بناء العضلات وتعزيز الشبع لفترات أطول.

أضف مصادر البروتين الصحي مثل: البيض، الأسماك، اللحوم البيضاء، أو البقوليات إلى وجباتك.

15. تحفيز النفس وتحديد الأهداف

ضع أهدافًا واقعية لإنقاص الوزن واحتفل بالإنجازات الصغيرة.

التغيير التدريجي أفضل من الحميات القاسية التي تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة ثم استعادته.

16. لا تتجاهل وجبات خفيفة صحية

تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية يمنع الجوع المفرط، مثل حفنة من المكسرات النيئة، الزبادي اليوناني، أو شرائح الفاكهة.

17. كن صبورًا ومثابرًا

إنقاص الوزن بدون ريجيم صارم يتطلب وقتًا وصبرًا.

التزم بالعادات الصحية بشكل يومي، وسترى النتائج تدريجيًا مع بداية العام الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.