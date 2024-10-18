أفضل أنظمة ريجيم لتقوية المناعة

تربط بعض الفتيات أنظمة الريجيم بالضعف والوهن وضعف المناعة بسبب قلة تناول الطعام فى هذه الفترة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ.

وأنظمة الريجيم يجب أن تكون متوازنة وصحية لانقاص الوزن بشكل صحى بدون حدوث أى ضرر للجسم، وذلك حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن فكرة ضعف المناعة بسبب اتباع نظام غذائي لانقاص الوزن وهذا خطأ لأن ضعف المناعة أثناء الريجيم يعنى أن هذا النظام خاطئ ولن يحقق أهدافه فى إنقاص الوزن.

وأضاف حلمي، أن ذلك يحدث عادة عندما يقوم الشخص باتباع نظام غذائي من نفسه لخسارة الوزن فى وقت سريع بدون إشراف طبى، فيقوم بحرمان نفسه من أهم العناصر الغذائية ويبدأ الجسم أن يشعر بالجوع ثم يضعف تدريجيًا.

وتابع، أما لو نظام الريجيم متوازن سيوفر للجسم كل احتياجاته من الفيتامينات والمعادن وبالتالى لا يحدث ضعف للمناعة.

أنظمة ريجيم تقوى المناعة

وأوضح الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، أن هناك أنظمة ريجيم تقوى المناعة، لأنها تحتوى على:-

فيتامين C الموجود في الفاكهة مثل البرتقال والليمون.

الزنك الموجود في المكسرات والحبوب الكاملة.

الأوميجا 3 الموجود في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل.

وأكد حلمى، على أن من الأهم من خسارة الوزن، هو اتباع نظام متوازن وصحي مع وجود كل العناصر الغذائية الضرورية، وذلك لانقاص الوزن بشكل صحى بدون أى مضاعفات.

انقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.