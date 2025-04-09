الريجيم الكيميائي، مفعوله سريع ولكن احذري الاستمرارية

الريجيم الكيميائي، من أكثر الأنظمة التي تُثير الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يراه البعض حلًا سريعًا وفعّالًا لإنقاص الوزن، بينما يحذّر منه البعض الآخر بسبب مخاطره الصحية وقيوده الصارمة.





أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الريجيم الكيميائي، هو أحد أنواع الحميات الغذائية التي تعتمد على تناول أطعمة معينة بكميات محددة وتركيبات غذائية مدروسة، بهدف إحداث تفاعل "كيميائي" داخل الجسم يساعد على حرق الدهون بسرعة وخسارة الوزن في فترة قصيرة.



أولًا: مفهوم الريجيم الكيميائي



أضافت الدكتورة مروة، أن الريجيم الكيميائي يعتمد فرضية أن بعض أنواع الأطعمة، عندما يتم تناولها معًا بطريقة معينة أو في توقيتات محددة، تُحدث تفاعلات داخل الجسم تساعد على زيادة معدلات الحرق، وتحفيز الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى خسارة الوزن بسرعة.



يُشترط في هذا النوع من الحمية تناول الوجبات كما هي موصوفة تمامًا دون أي تغيير أو تبديل في المكونات أو الكميات، وإلا فإن النتائج المرجوة لن تتحقق.

إنقاص الوزن الزائد



ثانيًا: أهم أنظمة الريجيم الكيميائي الشائعة



وتستعرض الدكتورة مروة، أشهر أنظمة الريجيم الكيميائي، في السطور التالية.

الريجيم الكيميائي لمدة 3 أيام: يُوصف غالبًا كـ "ريجيم عسكري"، يساعد على خسارة من 2 إلى 4 كيلوجرامات خلال 3 أيام فقط.

ريجيم كيميائي لمدة أسبوع: يركز على تناول البروتينات مع كميات ضئيلة من الخضروات والفاكهة، دون تناول النشويات أو السكريات.

ريجيم البيض: يعتمد على تناول البيض بشكل أساسي في كل الوجبات، مع أنواع معينة من الخضار والفاكهة قليلة السعرات.

ثالثًا: فوائد ومميزات الريجيم الكيميائي

فقدان الوزن السريع: يعتبر هذا النظام مغريًا لكثير من الناس، خاصة أولئك الذين يريدون خسارة الوزن في وقت قصير استعدادًا لمناسبة أو حدث معين.

وضوح الجدول الغذائي: يحتوي الريجيم الكيميائي على تعليمات واضحة ومحددة لكل يوم ووجبة، مما يقلل من الحيرة في اختيار الطعام.

تقليل الشهية: لأن بعض الأيام تعتمد على البروتين بنسبة كبيرة، فإنها تساعد على تقليل الشهية لفترات طويلة.

لا يتطلب ممارسة رياضة مكثفة: في معظم الأحيان، لا يُشترط ممارسة الرياضة أثناء اتباع هذا النوع من الريجيم، نظرًا لانخفاض السعرات بشكل كبير.

يحفّز الالتزام والانضباط: بعض الأشخاص يجدون في الأنظمة الصارمة فرصة للالتزام وتحقيق نتائج ملموسة.

مخاطر الريجيم الكيميائي

رابعًا: العيوب والسلبيات للريجيم الكيميائي



صعوبة الاستمرار: بسبب تنوع الطعام المحدود والحرمان من مجموعات غذائية أساسية مثل النشويات والدهون، فإن الكثيرين لا يستطيعون الاستمرار فيه لأكثر من أيام معدودة.

إحساس دائم بالجوع والتعب: نظرًا لانخفاض السعرات الحرارية بشكل حاد، يشعر المتّبع للريجيم بالإرهاق، والدوخة، ونقص في الطاقة.

فقدان الكتلة العضلية: الجسم قد يلجأ إلى استخدام العضلات كمصدر للطاقة عند غياب الكربوهيدرات والدهون، مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

نقص في الفيتامينات والمعادن: الريجيم الكيميائي غالبًا ما يكون غير متوازن، ما يؤدي إلى نقص في المغذيات الضرورية لصحة الجسم.

احتمالية استعادة الوزن بسرعة: ما إن يتوقف الشخص عن اتباع النظام، ويعود لتناول الطعام العادي، حتى يعود الوزن الذي فقده وربما أكثر، بسبب انخفاض معدل الأيض خلال الحمية.

خامسًا: المخاطر الصحية المحتملة للريجيم الكيميائي



الإصابة بفقر الدم: بسبب قلة تناول الحديد وبعض الفيتامينات، مثل فيتامين B12.

اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل الإمساك أو الإسهال، نتيجة غياب الألياف الغذائية.

خلل في هرمونات الجسم: خاصة عند النساء، إذ يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

ضعف المناعة: بسبب نقص الزنك وفيتامين C ومضادات الأكسدة.

مشكلات في الكبد والكلى: نتيجة تناول كميات كبيرة من البروتين على فترات قصيرة دون وجود توازن غذائي.

سادسًا: هل يصلح الريجيم الكيميائي للجميع؟

لا، لا يصلح الريجيم الكيميائي لجميع الأشخاص، بل يُنصح بتجنبه في الحالات التالية:

النساء الحوامل والمرضعات

الأطفال والمراهقون في طور النمو

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر، الضغط، وأمراض القلب والكبد والكلى

الرياضيون أو من لديهم نمط حياة نشط يحتاج إلى طاقة عالية.

سابعًا: توصيات هامة قبل التفكير في اتباعه



استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية قبل البدء بأي نظام غذائي.

مراقبة الجسم أثناء الريجيم والانتباه لأي أعراض غير طبيعية.

عدم الاستمرار فيه لأكثر من المدة المحددة (عادة من 3 إلى 7 أيام).

تجنب تكراره كثيرًا خلال العام، حتى لا يسبّب ضررًا طويل الأمد.

ثامنًا: بدائل صحية أكثر استدامة

بدلًا من اللجوء إلى الريجيم الكيميائي القاسي، يمكن اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على:

تقليل السعرات بشكل معتدل

ممارسة الرياضة بانتظام

الإكثار من تناول الخضار والفاكهة

شرب الماء بوفرة

تقليل السكريات والدهون المصنعة

تنظيم أوقات الوجبات.

وأخيرا أكدت الدكتورة مروة، على أن الريجيم الكيميائي قد يحقق نتائج سريعة على المدى القصير، لكنه لا يُعد حلًا مستدامًا لخسارة الوزن أو تحسين الصحة. بل إنه يحمل مخاطر صحية يجب أخذها بعين الاعتبار، لذلك يُنصح دائمًا بالتركيز على نظام غذائي متوازن، وعادات حياة صحية، لتحقيق نتائج دائمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.