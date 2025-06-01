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خارج الحدود

روسيا تكشف سبب انهيار الجسرين في بريانسك وكورسك

حادث قطار بريانسك،
حادث قطار بريانسك، فيتو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، أن حادثي انهيار الجسرين اللذين أديا إلى سقوط قتلى وإصابات في مقاطعتي بريانسك وكورسك، وقعا نتيجة عمليتي تفجير.

لجنة التحقيق الروسية: انهيار الجسرين في بريانسك وكورسك جاء نتيجة عمليتي تفجير

ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو إن التفجير في بريانسك وقع في 22.50 مساء أمس وتسبب في انهيار جسر للسيارات وسقطت أنقاضه على قطار ركاب كان يمر تحته، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في بريانسك الروسية إلى 69 شخصا


و أضافت: أن  تفجير كورسك فاستهدف جسرا للقطارات في الساعة الثالثة فجرا مما أدى إلى سقوط قطار كان يمر به إلى طريق بأسفل الجسر، وإصابة سائق القطار واثنين من مساعديه.

وأضافت بيترينكو أن محققي لجنة التحقيق يعملون حاليا في الموقع، ويقومون بإجراء تحقيقات عاجلة تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق أعلن حاكم بريانسك أن انهيار الجسر على القطار أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 69 آخرين، نقل 47 منهم إلى المستشفى، وبينهم 3 حالات خطيرة.

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روسيا بريانسك حادث قطار بريانسك

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