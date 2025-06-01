منها المخدرات والصواعق، حظر دخول 12 مادة للسعودية

أصدرت إدارة مطار الملك عبد العزيز بجدة في السعودية، قائمة بالمواد المحظور حملها عند القدوم وإدخالها إلى المملكة.

وتشمل القائمة المحظورة في إطار جهودها لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة، عددا من المواد التي تصنف ضمن المخالفات القانونية أو الأمنية، أبرزها المخدرات والخمور بكافة أنواعها، إضافة إلى الصواعق الكهربائية والأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات التي قد تستخدم في أغراض غير قانونية.

ومن المواد المحظورة السجائر الإلكترونية (VAPE) إذا كان "تبغها" يحتوي على نكهات بمواد محظورة، إضافة إلى بعض الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، والمعادن الثمينة المهربة كالذهب الخام، إلى جانب المواد الإباحية.

وشددت إدارة المطار على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي تشمل كذلك حظر إدخال العملات المزيفة، وأدوات السحر والشعوذة، وكذلك المأكولات بكميات تجارية.

وأهابت بجميع المسافرين التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات السفر والوصول الآمِن.

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