الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منها المخدرات والصواعق، حظر دخول 12 مادة للسعودية

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

أصدرت إدارة مطار الملك عبد العزيز بجدة في السعودية، قائمة بالمواد المحظور حملها عند القدوم وإدخالها إلى المملكة.

وتشمل القائمة المحظورة في إطار جهودها لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة، عددا من المواد التي تصنف ضمن المخالفات القانونية أو الأمنية، أبرزها المخدرات والخمور بكافة أنواعها، إضافة إلى الصواعق الكهربائية والأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات التي قد تستخدم في أغراض غير قانونية.

ومن المواد المحظورة السجائر الإلكترونية (VAPE) إذا كان "تبغها" يحتوي على نكهات بمواد محظورة، إضافة إلى بعض الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، والمعادن الثمينة المهربة كالذهب الخام، إلى جانب المواد الإباحية.

وشددت إدارة المطار على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي تشمل كذلك حظر إدخال العملات المزيفة، وأدوات السحر والشعوذة، وكذلك المأكولات بكميات تجارية.

وأهابت بجميع المسافرين التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات السفر والوصول الآمِن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار الملك عبد العزيز سلامة المسافرين السجائر الإلكترونية

مواد متعلقة

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 31-5-2025

وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر تنبيهات هامة للحجاج

الصحة السعودية تكشف تفاصيل إصابة 5 حجاج بإلاجهاد الحراري

استدعاء مفاجئ للاعب النصر إلى منتخب السعودية قبل تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

صراع فى ميت عقبة.. لجنة التخطيط تثير الأزمات داخل الزمالك

أعمال شغب واعتداء بالضرب بين مشجعي سان جيرمان في باريس والشرطة تتدخل (فيديو)

منها المخدرات والصواعق، حظر دخول 12 مادة للسعودية

مدرس يقتل شابًا بـ 20 طعنة بمطواة في الغربية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية