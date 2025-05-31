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خارج الحدود

ويتكوف: يمكن إجراء المفاوضات غير المباشرة للتوصل لوقف نار دائم بغزة

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم السبت إنه  يمكن إجراء المفاوضات غير المباشرة بنية صادقة للتوصل لوقف نار دائم بغزة.

ويتكوف: يمكن إجراء المفاوضات غير المباشرة للتوصل لوقف نار دائم بغزة

وأضاف ويتكوف: يجب إعادة نصف الرهائن الأحياء ونصف الأموات للتوصل لهدنة 60 يوما  و يمكن البدء في محادثات غير مباشرة بشأن غزة فورا الأسبوع المقبل وعلى حماس قبول المقترح الذي قدمته كأساس لبدء محادثات غير مباشرة.

وتابع ويتكوف:  تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا.

وكشف موقع "أمد للإعلام"الفلسطيني  عن تفاصيل رد حركة حماس الكامل على مقترح  المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف حول صفقة التهدئة في قطاع غزة وتبادل الرهائن.

رد حماس على المبعوث الأمريكي 

وتضمن رد حماس الآتي: 

 الحديث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن تعهد ترامب بالتزام إسرائيل به، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.

يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول وأسيرين في اليوم الـ30 و4 أسرى في اليوم الـ60

 إدخال المساعدات لغزة فور الموافقة على وقف إطلاق النار وفق البروتوكول من خلال الأمم المتحدة

 إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال مواد البناء اللازمة لها

 إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز بالقطاع

 الانتهاء من خطط إعادة إعمار البيوت والبنية التحتية خلال فترة المفاوضات

توقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بغزة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

 في اليوم الأول تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء لوقف إطلاق نار دائم

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ويتكوف غزة حماس

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