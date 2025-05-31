حماس: سنطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ونسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين

قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم السبت إن ردنا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحقق وقفا دائما للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

رد حماس على مقترح ويتكوف

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها ستطلق سراح 10 رهائن وتسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها سلمت ردها على مقترح ويتكوف بما يحقق وقفا دائما للنار.

وبالأمس قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موافقته على مقترح ويتكوف، والذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما مع الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة.



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