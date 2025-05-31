ينضم لـ برشلونة، إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل احتجاجا على مجازر غزة

أعلن رئيس إقليم إميليا- رومانيا في شمال إيطاليا، اليوم السبت، عن قطع علاقات إقليمه مع إسرائيل، وأوضح أن الخطوة جاءت احتجاجا على ما يجري في قطاع غزة.

إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل

ويقع الإقليم في منطقة إدارية في شمال إيطاليا تضم منطقتي إميليا ورومانيا التاريخيتين، وعاصمته هي بولونيا.

وبالأمس الجمعة، كشف مجلس مدينة برشلونة الإسبانية، عن قطع العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء اتفاق التوأمة مع تل أبيب على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وقطع مجلس مدينة برشلونة اتفاقية الصداقة مع بلدية تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفق البيان الرسمي الصادر عن المجلس.

وتأتي هذه القرارات على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي وصفها كبار المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بأنها إبادة جماعية.

وتمت الموافقة على الاقتراح بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم والجماعات اليسارية والجماعات المؤيدة للاستقلال، ويتضمن حوالي عشرين نقطة من أبرزها قطع العلاقات المؤسسية مع "الحكومة الإسرائيلية الحالية".

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