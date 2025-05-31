شريف مدكور: مش مسامح اللي اتنمروا عليا، ومرضي كان بسببهم

كشف الإعلامي شريف مدكور عن تطلعاته على الصعيد المهني في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم البرامج الدينية.

وقال شريف مدكور في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج الرحلة الذي يُذاع على منصة dmc plus: “حلمي أقدم برنامج ديني، ويمكن البعض يندهش من ده، لكن الحقيقة إني بذاكر في الدين بقالي 4 أو 5 سنين، وأنا شيخ نفسي، عندي احترام كبير لكل رجال الدين لكن كنت دائمًا محتار، لأن كل شيخ بيقول حاجة مختلفة، والمذاهب متعددة، فقررت أقرأ وأبحث بنفسي، ولو عملت البرنامج ده هيبقى بدون أجر”.

وكان قد أعلن شريف مدكور في أبريل 2019 عن إصابته بورم في القولون ليخضع بعدها لسلسلة من العمليات الجراحية التي انتهت باستقرار حالته وتعافيه تدريجيا مع مرور الوقت،

وقال “مدكور” في حواره، إن الأطباء قالوا له أن هناك السبب الأبرز لإصابته بالورم يتمثل في " الزعل" قائلًا: "الدكاترة قالوا لى إن اللى حصلى ده من التوتر والعصبية بسبب التنمر اللى كانت بتعرض له، انا أبان صلب للناس لكن من جوايا بتعب، وساعتها ناس كتير من اللى كانوا بيتمروا عليا، طلعوا يصالحوني، وأسفهم ليا مش مقبول، ومش مسامح، لانه مكنش له حق تخش في عرضي وتنتهكه".

وأضاف أن الضيق النفسي والهجوم السخيف الذي يتعرض له بين الحين والآخر، بالتزامن مع عدم البوح أو الفضفضة، كان من بين أسباب تعبه، بحسب ما أخبره الأطباء.

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