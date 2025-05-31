وزير الخارجية الإيراني: نعارض امتلاك أسلحة نووية لكن واشنطن لم تف بتعهداتها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة على أن السلاح النووي غير مقبول.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “نعارض امتلاك أسلحة نووية ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.. حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية.. لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق التخصيب وهذا مرفوض تماما”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة موضوع التخصيب كان من أولوياتنا دائما.

الطاقة النووية السلمية

ويوم الإثنين، قال المتحدث باسم خارجية ‎إيران إنه إذا كان هدف واشنطن حرمان ‎طهران من الطاقة النووية السلمية فتلك مشكلة كبيرة.

وبحسب «CNN»، أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب حماية حق ‎إيران في الطاقة النووي، وإذا كان الهدف هو ضمان عدم تسليح برنامجنا النووي فيمكننا القيام بذلك.

وتابع: إيران منفتحة على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات.. ولكن تخصيب اليورانيوم يبقى غير قابل للتفاوض وواشنطن تتفهم هذا الموقف.

مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%

في حين، أكد ويتكوف أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

فيما ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.

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