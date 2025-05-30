أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية، محمد شريف يكسر صمته ويكشف حقيقة تفاوضه مع الزمالك، ليفربول يعلن ضم فريمبونج

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اقترب مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي من إنهاء صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

خرج محمد شريف، مهاجم نادي الخليج السعودي والنادي الأهلي السابق، عن صمته للرد على الأنباء المتداولة، بشأن اقترابه من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خاصة ردا على انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

كأس العالم للأندية 2025، كشفت صحيفة فوتبول تونيزيان التونسية أن النادي الأهلي سيكون من بين الأندية المعفاة من دفع الضرائب خلال بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن نادي ليفربول، بشكل رسمي، ضم الهولندي جيريمي فريمبونج قادمًا من نادي باير ليفركوزن.

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة أبدي خلال اجتماعه مع هاني أبو ريدة أمس الخميس، رغبته في خوض مباراتين وديتين في المعسكر الأخير، قبل خوض ماراثون بطولة أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها في المغرب بشهر ديسمبر المقبل.

يتوجه مساء اليوم محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم إليه حديثا، إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود فجر يوم الإثنين المقبل؛ للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق والتي من المقرر أن تنطلق غدًا على ملعب مختار التتش.

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدة رسائل في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهد ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة تواجد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رفقة جهازة المعاون في تواجد محمد يوسف المدير الرياضي.

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة دخول الأبيض في مفاوضات مع رامي ربيعة بعد عدم الوصول لاتفاق مع الأهلي للتجديد.

كأس العالم للأندية 2025، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن العقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين خلال كأس العالم للأندية والتي ستقام في أمريكا خلال يونيو ويوليو 2025.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد يتدخل لإقناع التونسي علي معلول بمرافقة البعثة فقط في كأس العالم للأندية أمريكا 2025، بعد الاستقرار فنيا على عدم تواجد اللاعب ضمن القائمة.

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