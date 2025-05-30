بديل أرنولد، ليفربول يعلن ضم الهولندي جيريمي فريمبونج رسميا

أعلن نادي ليفربول، بشكل رسمي، ضم الهولندي جيريمي فريمبونج قادمًا من نادي باير ليفركوزن.

الهولندي جيريمي فريمبونج

ووقع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج على عقد طويل الأمد مع ليفربول اليوم الجمعة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وفي حديثه الأول للموقع الرسمي لـ ليفربول قال جيريمي فريمبونج:" كان الأمر سهلًا للغاية، جاء ليفربول وأبدى اهتمامه بي، وكان الأمر بديهيًا بالنسبة لي".

وواصل:" سأبذل قصارى جهدي، وطاقتي، وعملي، لإسعاد جماهير ليفربول وآمل أن نتمكن من الفوز معًا، ونحتفل معًا، ونجمع كل شيء معًا.

وأضاف:" أنا متحمس جدًا لوجودي هنا، شكرًا لكم جميعًا على قبولي، ولن أخذلكم، وسأمنحكم الطاقة التي تحتاجونها.

يصل جيريمي فريمبونج إلى أنفيلد بعد أربعة مواسم ونصف قضاها في ألمانيا مع ليفركوزن، حيث شارك في 190 مباراة وسجل 30 هدفًا وأنتج 44 تمريرة حاسمة.

أرقام جيريمي فريمبونج

كان فريمبونج جزءًا من فريق ليفركوزن الذي صنع التاريخ بالفوز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024، حيث انتهت سلسلة مبارياته القياسية التي لم يهزم فيها بـ 51 مباراة في نهائي الدوري الأوروبي.

وعلى المستوى الفردي، تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ضمن فريق الموسم في الدوري الألماني لموسمي 2022-2023 و2023-2024.

بدأ فريمبونج، المولود في أمستردام، مسيرته في صفوف الشباب في مانشستر سيتي قبل أن يتجه شمالًا إلى سيلتيك في عام 2019.

أمضى فترة عام ونصف في اسكتلندا وفاز بثلاثة ألقاب كبرى هناك، قبل أن يحصل ليفركوزن على خدماته.

شارك فريمبونج لأول مرة مع المنتخب الهولندي الأول في أكتوبر 2023 ولديه 12 مباراة دولية وهدف واحد لبلاده حتى الآن.

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