كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة دخول الأبيض في مفاوضات مع رامي ربيعة بعد عدم الوصول لاتفاق مع الأهلي للتجديد.

وأعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، رحيل رامي ربيعة ليتوجه اللاعب إلى الإمارات تمهيدا إلى الانضمام لصفوف العين.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية، بأن الزمالك عرض على رامي ربيعة عقد مالي كبير من أجل انضمامه لصفوف الأبيض إلا أن اللاعب رفض فكرة الانضمام للقلعة البيضاء.

حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات مع رامي ربيعة

وأكد المصدر أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية مع رامي ربيعة نهائيا واللاعب خارج حسابات النادي في الأساس.

وواصل المصدر: لجنة التخطيط هي المسئولة عن التعاقد مع صفقات ورامي ربيعة خارج الشروط التي حددتها نظرا لتقدمه في العمر وراتبه العالي.

وأتم المصدر حديثه: النادي غير مسئول عن ما يقوم به بعض الوكلاء بعرض اللاعبين على الأندية ولكن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مطلقا مع اللاعب.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها غدا السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك وفاركو

وقال المصدر إن موقف ناصر منسي سيتم تحديده الليلة من المشاركة في مباراة فاركو خلال المران الختامي.

وواصل: الأقرب عدم المجازفة بناصر منسي من أجل نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه الأربعاء الماضي على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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