خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

شهد ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة تواجد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رفقة جهازة المعاون في تواجد محمد يوسف المدير الرياضي.

وحرص خوسيه ريبيرو على استدعاء التونسي محمد علي بن رمضان لمقر النادي وعقد جلسة مطولة مع اللاعب المنتقل للاهلي حديثًا للاستفسار منه على العديد من الأمور، وأهمها مدى جاهزيته بعد عدم مشاركته مع فريقه المجري بشكل أساسي خلال الفترة الماضية وسبب عدم مشاركته والعديد من الأمور.

جدير بالذكر ان خوسيه ريبيرو يقود أول مران له مع الفريق غدا السبت بعد انتهاء الإجازة التي منحها عماد النحاس للفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة وحسم لقب الدوري العام.

الإعلان عن صفقات الأهلي الجديدة

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقتي محمود حسن تريزيجيه والتونسي محمد علي بن رمضان، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل خوض الفريق أول مران له مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد غدًا السبت والذي من المنتظر أن يشهد تواجد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة مثل أليو ديانج.

وتقوم إدارة الإعلام بالنادي الأهلي بتصوير الثنائي بأحد فروع النادي قبل تقديمهم عن طريق فيديو خاص للجماهير.

وكان الأهلي تعاقد مع الثنائي لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية التي يشارك بها المارد الأحمر وتنطلق مبارياته يوم 15 من الشهر المقبل أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتطير بعثة الأهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل حيث يخوض الفريق مباراة ودية يوم 8 من الشهر ذاته أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا لضربة البداية المونديالية.

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