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رياضة

محمد شريف يكسر صمته ويكشف حقيقة تفاوضه مع الزمالك

محمد شريف
محمد شريف

خرج محمد شريف، مهاجم نادي الخليج السعودي والنادي الأهلي السابق، عن صمته للرد على الأنباء المتداولة، بشأن اقترابه من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خاصة ردا على  انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

هل ينتقل محمد شريف إلى الزمالك

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها لقناة "MBC مصر"، نفى شريف بشكل قاطع وجود أي تواصل مباشر بينه وبين مسؤولي الزمالك، قائلًا: "لا أحد من نادي الزمالك تحدث معي بشكل مباشر، ربما يكون هناك تواصل مع وكيلي، لكني لا أفضل الحديث المباشر مع الأندية لتجنب الإحراج إذا لم تكتمل الصفقة".

وردًا على ما تردد بشأن طلبه الحصول على 50 مليون جنيه مقدم للتوقيع مع الزمالك، أوضح شريف: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولا يوجد نادٍ يبدأ التفاوض بهذا الشكل من الأساس، لم أتواصل مع أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في الزمالك، ولا أعلم إذا كان تحدث مع وكيلي أم لا".

وأشار شريف إلى أن علاقته بميدو جيدة، واصفًا إياه بأنه من الأشخاص الذين قدموا له الدعم في وقت سابق خلال تواجده في وادي دجلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم وجود أي تواصل بينهما بشأن الانضمام إلى الزمالك.

وعن الربط بين مستقبله وصفقة انتقال زيزو، قال مهاجم الأهلي السابق: "لا يوجد أي علاقة بين الموضوعين، كل نادٍ لديه احتياجاته، واللاعب يختار وجهته بناءً على ما يناسبه، بالنسبة لي، الأهم هو أن أكون في مكان يقدرني ويمنحني التقدير الذي أستحقه".

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واختتم شريف تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يحسم بعد وجهته القادمة، مضيفًا: "ما زلت أفكر، لم أقرر إذا كنت سأعود إلى الأهلي أو أستمر في الاحتراف الخارجي، لكن الأولوية بالنسبة لي أن أكون في مكان يقدرني بشكل جيد".

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