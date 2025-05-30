الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يقترب من إتمام صفقة لاعب سيراميكا والإعلان غدًا

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

اقترب مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي من إنهاء صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

 ومن المنتظر أن يقوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإجراء مكالمة مع طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا لحسم صفقة انتقال بيكهام للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي لحسم صفقتين في مركز الدفاع لتدعيمه بعد رحيل رامي ربيعة عن صفوف الفريق وطلب خوسيه ريبيرو ضرورة تدعيم المركز بأكثر من مدافع.

وعلمت فيتو أن صفقة بيكهام ستكون الانتقال للأهلي موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

ويتوجه مساء اليوم محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم إليه حديثا، إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود فجر يوم الإثنين المقبل؛ للانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق والتي من المقرر أن تنطلق غدًا على ملعب مختار التتش.

وحصل اللاعب على إذن من خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق ومحمد يوسف المدير الرياضي، بالسفر إلى تونس خاصة وأنه منذ الحضور للقاهرة قادما من المجر، لم يسافر إلى تونس للاطمئنان على أسرته. 

وعلمت فيتو أن سبب تأخير سفر اللاعب حتى الآن إلى تونس للاطمئنان على أسرته، يعود إلى إجرائه الفحوصات الطبية قبل إعلان التعاقد الرسمي معه، وكذلك إنهائه التأشيرة الخاصة بسفره مع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا والتي حصل عليها اللاعب أول أمس فقط.

وحرص خوسيه ريبيرو على استدعاء التونسي محمد علي بن رمضان لمقر النادي وعقد جلسة مطولة مع اللاعب المنتقل للأهلي حديثًا للاستفسار منه على العديد من الأمور، وأهمها مدى جاهزيته بعد عدم مشاركته مع فريقه المجري بشكل أساسي خلال الفترة الماضية وسبب عدم مشاركته والعديد من الأمور.

جدير بالذكر أن خوسيه ريبيرو يقود أول مران له مع الفريق غدا السبت بعد انتهاء الإجازة التي منحها عماد النحاس للفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة وحسم لقب الدوري العام.

الإعلان عن صفقات الأهلي الجديدة 

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقتي محمود حسن تريزيجيه والتونسي محمد علي بن رمضان، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل خوض الفريق أول مران له مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد غدًا السبت والذي من المنتظر أن يشهد تواجد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة مثل أليو ديانج. 

وتقوم إدارة الإعلام بالنادي الأهلي بتصوير الثنائي بأحد فروع النادي قبل تقديمهم عن طريق فيديو خاص للجماهير. 

 

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