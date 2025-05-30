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تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية بـ24 ألف دولار

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2025، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن العقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين خلال كأس العالم للأندية والتي ستقام في أمريكا خلال يونيو ويوليو 2025. 

وجاءت العقوبات المالية الصارمة التي فرضتها الفيفا على اللاعبين والأندية المشاركة لضمان الانضباط في البطولة كالتالي: 

بطاقة صفراء: غرامة 12,000 دولار.

بطاقة حمراء غير مباشرة (بعد بطاقتين صفراوين): غرامة 18,000 دولار.

بطاقة حمراء مباشرة: غرامة 24,000 دولار.

سوء سلوك الفريق (مثل 5 لاعبين أو أكثر يحصلوا على عقوبات في نفس المباراة): غرامة 18,000 دولار.

استخدام الليزر أو الألعاب النارية: غرامة 6,000 دولار.

ويستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره فى كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم تنصيبه أمس رسميا لمدة موسمين.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي: 

  • مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
  • مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتطير بعثة الاهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل حيث يخوض الفريق مباراة ودية يوم 8 من الشهر ذاته أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا لضربة البداية المونديالية.

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