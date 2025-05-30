الرمادي يوجه 3 رسائل عاجلة قبل آخر مباراتين للزمالك في الموسم

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدة رسائل في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أيمن الرمادي مدرب الزمالك

وقال المدير الفني: "رسالتي الأولى هي رسالة شكر وعرفان لبعض الأشخاص يقفون مع الفريق بصورة كبيرة جدًا، وهدفهم الوحيد دعم الزمالك بغض النظر عن منصب أو منفعة خاصة، وأذكر منهم الكابتن أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الكبير، ودعمه المستمر، وكل من؛ أشرف قاسم، وجمال عبد الحميد، وإسماعيل يوسف، وتامر عبد الحميد دونجا، وغيرهم، وهم مصلحتهم الوحيدة حبهم للنادي بدون أي مصلحة".

وأضاف الرمادي: "رسالتي الثانية إلى من يهمه الأمر، فنادي الزمالك الفترة المقبلة سيخطو خطوات جيدة، لكن نحتاج أن يعلم الجميع أنه لا يوجد فضل لأحد على نادي الزمالك، وأن الحلقة الأقوى دائمًا هي جمهوره، والذي يرغب في أن يرى النادي في أفضل صورة، وأطالب الجميع بالعمل من أجل الجمهور، ولا يوجد أحد قدم للزمالك شيئًا إلا وردها النادي له أضعاف، والوحيد الذي يحب الزمالك بتجرد هو الجمهور، ولا ينتظرون مكسب مادي أو شهرة".

وتابع المدير الفني: "الرسالة الثالثة للاعبين والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، الموضوع ليس مجرد مباراة نهائي كأس مصر، وأتمنى أن نعي كثيرًا أن يتفانى الجميع في العطاء ونبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة، وعندما دخلت وجدت صعوبات كثيرة، وإذا كسبت 5% من حب الجماهير فأنا فزت بالملايين، والعمل الفترة المقبلة يحتاج أن تكون معطاء".

وقال أيمن الرمادي: "مباراة فاركو غدًا في مسابقة الدوري مهمة جدًا، ونحتاج لمواصلة العمل بشكل معين لتحقيق أهدافنا، ولا يخفى على أحد أننا نمر بصعوبات، ولكن الإجادة التي تولد من رحم المعاناة يكون لها طعم ونجاح بشكل مختلف".

وأضاف: "لدينا إصابات، ولكن لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء، ولأول مرة أشعر أنني في حاجة شديدة جدًا للتوفيق في الفترة المقبلة لإسعاد جماهير الزمالك".

وتابع المدير الفني: "سنتعامل مع لقاء فاركو بما يناسب المصلحة العامة، وإذا كانت إراحة بعض اللاعبين في مصلحة الفريق سنعمل على ذلك، وإذا رأينا أن مشاركة الأساسيين أفضل لهم سنفعل ذلك، والموضوع لن يحدد إلا الآن وسنختار الأنسب للفريق".

وأضاف أيمن الرمادي: "أغلب المصابين سيكونوا جاهزين في لقاء فاركو، ولكن التعافي من الإصابة لا يكفي، ويجب أن يكون اللاعب في حالة فنية جيدة، ومن المحتمل أن يتواجد ناصر منسي مع الفريق، ولكن قد لا يبدأ، في حين أن محمود بنتايج يحتاج لعدة أيام".

وأوضح أن تغيير ملعب التدريب في الفترة الماضية جاء لتغيير الحالة المزاجية للاعبين، وإخراجهم من أجواء معينة، إلى جانب التدريب على ملعب أفضل، وأعتقد أن كل هذه أمور اجتهاد من الجهاز الفني للوصول لحالة جيدة".

وعلق المدير الفني على الشائعات التي تتردد باستمرار حول الفريق قائلًا: "أحيانًا كثيرة تكون هناك شائعات، وأمور يتم تضخيمها بشكل كبير، ولا نلوم إلا أنفسنا، والمفترض أن نكون أكثر حيطة وحذر، ويجب أن تكون الأمور منغلقة على أنفسنا، وكل الأندية بها مشاكل داخلية، لكن الأمور يتم تضخيمها في الزمالك".

واختتم أيمن الرمادي قائلًا: "رسالتي لجمهور الزمالك، أنتم الحلقة الأقوى في نادي الزمالك، حتى إذا أخطأ الجمهور في يوم يكون بسبب انفعاله لأنه يريد النادي في أفضل صورة، وحوالي 95% من جمهور الزمالك من الناس البسطاء، وكل همه أن يفرح بالنادي، وأي خطأ منهم لا يوجد به تجاوز كبير، وأنتم الحلقة الأهم في نادي الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها غدا السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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