حسام حسن يطلب خوض وديتين في معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة أبدي خلال اجتماعه مع هاني أبو ريدة أمس الخميس، رغبته في خوض مباراتين وديتين في المعسكر الأخير، قبل خوض ماراثون بطولة أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها في المغرب بشهر ديسمبر المقبل.

معسكر 15 يوم استعدادا لأمم إفريقيا

أفاد المصدر، أن حسام حسن أبلغ أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية تمسكه بخوض منتخب مصر معسكر تدريبي مغلق لا يقل عن 15 يوما قبل السفر إلي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وأن يتخلله مباراتان وديتان مع منتخبين من داخل القارة الأفريقية.

منتخب مصر الوطني، فيتو

وعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس الخميس، وبحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.



موعد انطلاق أمم إفريقيا للكبار

ويرتبط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها ٢١ ديسمبر المقبل بالمغرب



حضر الاجتماع مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

حسام حسن يشكر مجلس الجبلاية

من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الشكر إلي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية عقب إنتهاء الاجتماع لقيامهما بتذليل أي صعوبات للمنتخب في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم أفريقيا.

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