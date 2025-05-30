الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

الطريق إلى "جيش قوي"، كيم جونج أون يشرف على مسابقة مدفعية عسكرية (صور)

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج على مسابقة عسكرية لإطلاق المدفعية بين وحدات المدفعية العسكرية، مؤكدا أن التدريب المكثف هو الطريق المختصر لبناء جيش قوي، وفقا لوسائل إعلام كورية شمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في الشمال اليوم الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شاهد المسابقة التي أقيمت بين وحدات المدفعية التابعة للوحدات المشتركة من الجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق، برفقة بارك جونج تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

وأكد كيم على أهمية تنظيم مسابقات إطلاق النار بشكل متكرر "في ظل ظروف تشبه الحرب الحقيقية، لتدريب قوات المدفعية على ضرب الأهداف بدقة في أي وقت وفي أي موقف"، وفقا للوكالة.

وأشار إلى أن إعطاء الأولوية للتدريب وتكثيفه "هو ولاء مطلق للحزب" وأن الطلب الدقيق على التدريب إلى أقصى حد "هو الطريق المختصر لتدريب جيش قوي".

وأفادت الوكالة بأن كيم قيم إيجابيا التغييرات النوعية في تعزيز القدرة الحربية للمدفعية، بما يتوافق مع الجوانب المتطورة والاتجاه المتغير للحرب الحديثة.

ورافقت كيم مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بما في ذلك وزير الدفاع نو كوانج تشول، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري ري يونج جيل ومدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري جونغ كيونغ تايك.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لوزارة الدفاع في فبراير، عام 2025 باعتباره عام التدريب العسكري، وأشرف منذ ذلك الحين على أنشطة عسكرية مختلفة وأكد مجددا على أهمية التدريب المكثف لاكتساب قدرات الحرب الحديثة.

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج مسابقة عسكرية المدفعية وكالة الأنباء المركزية الكورية الجيش الشعبي الكوري بارك جونج تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم

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