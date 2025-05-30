الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بطلب من روسيا، مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا بناء على طلب من روسيا، لبحث التهديدات بشأن السلم العالمي الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية التي تعيق التسوية الأوكرانية.
 

 وقالت البعثة اليونانية، التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو الجاري، إنه من المقرر عقد الجلسة بناء على طلب روسيا الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).

وأعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا قدمت طلبًا لعقد هذه الجلسة "بالمقابل" ردًّا على طلب الغربيين عقد اجتماع حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، والذي عقد يوم الخميس.


ويناقش مجلس الأمن، يوم الجمعة، التهديدات "للسلم والأمن الدوليين نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية التي تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الأمن الدولي روسيا الدول الأوروبية التسوية الأوكرانية البعثة اليونانية نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي

الأكثر قراءة

بعد تدخل مدبولي، أستاذ قانون يكشف عن سيناريوهين أمام الحكومة في تعديلات الإيجار القديم

كان نايم تحت العربية وأبوه ما يعرفش، سائق سيارة نقل يدهس ابنه داخل شركة شهيرة بالعاشر من رمضان

القبض على مسجلي خطر قتلا سائقا واقتلعا عينيه والتقطا سيلفي بدمائه في العجمي

طاهر أبو زيد: الأهلي حقق لقب الدوري بــ"توليفة طوارئ" واحتفال بيراميدز يعكس الفوضى

كانوا مصممين، إمام عاشور يكشف عن موقف لاعبي الأهلي بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة

أيام مفترجة، ريهام سعيد تعلن الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب بعد اتهامه بتشويه وجهها (فيديو)

بزيادة 229%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الخرفان في 20 عاما

أسعار الفاكهة اليوم، انهيار البطيخ والعنب الأسود والشمام والبرقوق يواصلان الارتفاع

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية