الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا تبدى استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

أبدت أوكرانيا، الأربعاء، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنها طالبت بأن تقدم موسكو شروطها للسلام مسبقًا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على منصة إكس نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم، مضيفًا أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني أن كييف أرسلت إلى موسكو وثيقتها بشأن شروط وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرته "تاس".


وأتى ذلك، بعدما أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها أعدت مسودة مذكرة سلام تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع استعدادها لتقديمها إلى كييف في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تقترح إجراءها بإسطنبول في 2 يونيو.


وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان، إن "وفدنا مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بإسطنبول الإثنين في الثاني من يونيو"، وفق فرانس برس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسكو روسيا أوكرانيا الحرب الروسية ـ الأوكرانية

مواد متعلقة

لافروف يوجه رسالة لألمانيا: توقفوا عن جر البلاد للصراع في أوكرانيا

لافروف يكشف شروط موسكو لوقف الحرب مع أوكرانيا

في هجوم استمر 3 ساعات، أوكرانيا تغرق سماء روسيا بالمسيرات

الأكثر قراءة

مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

زغلول صيام: الدوري لا يليق بمصر والترتيب الـ 113 عالميًا فضيحة

رغم الفوز بالدوري، الهدوء يسيطر على محيط الأهلي بالجزيرة (فيديو وصور)

علي معلول يودع جماهير الأهلي بالبكاء

الكهرباء: لا تخفيف الأحمال في الصيف ونتائج مبهرة في ترشيد استهلاك الوقود

محمد الشناوي يدخل في مشادة مع الصحفيين في احتفالية الدوري (فيديو)

لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)

ترتيب فرق الدوري المصري بعد تتويج الأهلي بالبطولة

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون طواف الإفاضة ومعنى الاطباع؟، الأزهر يوضح كيفية الطواف وأنواعه (فيديو)

ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للمضحي؟ رد حاسم من وزير الأوقاف السابق

الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف ومعلومات عنه

المزيد
الجريدة الرسمية