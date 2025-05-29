قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في بيان اليوم الخميس: “لا يمكن السكوت على انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة واستشهاد أكثر من 50 ألف شخص”.

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: “لا يمكن اتباع معايير مزدوجة بين أوكرانيا وغزة ويجب أن يكون هناك تناسق في المواقف، داعيا كل دول الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها”.

وبالأمس الأربعاء، جدد الاتحاد الأوروبي في بيان، دعوته العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة.

دعوة لعدم عسكرة المساعدات الإنسانية بغزة

ودعا الإتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الأسرى في غزة وضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الاتحاد الأوروبي دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

منسق أممي: غزة تمحى أمام أعيننا

وفي السياق ذاته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة: “غزة تمحى أمام أعيننا. لا مكان آمنا في غزة والمساعدات يتم تسليحها، والناس يجبرون على الوقوف في طوابير من أجل فُتات".

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