الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج: ندعو لقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة

علم فلسطين، فيتو
علم فلسطين، فيتو

أصدرت كل من؛ إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج بيانًا مشتركًا يدعو إلى قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

 وأكدوا أن هذا الاعتراف يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وأشار البيان إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط تعبيرًا عن الدعم السياسي، بل هو أيضًا التزام بتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تعزيز حل الدولتين


وأكدت الدول الأربع أن هذا التحرك يهدف إلى تعزيز حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وهو الحل الذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي.

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إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين الأمم المتحدة القانون الدولي النرويج دولة فلسطين حل الدولتين

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