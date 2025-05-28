الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

مقتل 810 من الأونروا والمنظمات الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة أونروا، أن 310 أفراد من طواقم المنظمة قتلوا خلال الحرب في غزة، وأن هناك 500 موظف من المنظمات الإنسانية قتلوا في الحرب على غزة.

 حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط

وأضاف المفوض العام لمنظمة أونروا، في مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح، متابعا: “كنا نوزع المساعدات في غزة سابقا عبر 400 نقطة”.

غالبية مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر الإخلاء العسكري

ولفت المفوض العام لمنظمة أونروا، أن غالبية مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر الإخلاء العسكري، وأن سكان غزة محاصرون في منطقة صغيرة بالقطاع.

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فيليب لازاريني أونروا غزة الحرب في غزة الإخلاء العسكري

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