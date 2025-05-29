زغلول صيام يكتب: لما يبقى عندك أقوى 7 منتخبات كرة قدم في العالم ولا تستغلها! وكله كوم وحكاية اليوم العالم للدراجات كوم تاني!

بالصدفة البحتة عرفت أن الأسبوع القادم ستتواجد سبعة منتخبات عالمية في كرة القدم لمرحلة الشباب بالقاهرة في دورة ودية وفيها منتخبات بحجم البرازيل وكولومبيا وأمريكا وغيرها، استعدادا لمونديال الشباب الذي سيقام في تشيلي بعد فترة قصيرة.

الحق يقال إن الطفرة التي حدثت في مصر بالمنشآت الرياضية لا ينكرها إلا جاحد وهي بحق مفخرة لمصر، ولكن للأسف الشديد لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي يعوض المبالغ الضخمة التي تم إنفاقها على تشييد تلك الصروح العملاقة.

يعز عليَّ أن دولا كثيرة سبقتنا في موضوع السياحة الرياضية وتنظيم المعسكرات نتيجة لأسباب كثيرة وعندما تقارن بين ما تحقق دولة مثل تركيا أو تونس أو حتى دول الخليج ستجد أن الفارق شاسع رغم أننا لدينا ما هو غير موجود لدى الآخرين.

هناك يذللون العقبات أمام الأندية والمنتخبات لإقامة معسكرات ومباريات ودية ورسمية أما نحن فأساتذة في فن تطفيش العملة الصعبة ونضع أرقاما تعجيزية….. أعتقد أن الأمر يحتاج إعادة تفكير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

لما تلاقي فريقا بحجم منتخب شباب البرازيل وعدد من المنتخبات في مصر وبطولة ودية دولية تنقلها سبع دول وحتى الآن لا يوجد عنها حرف واحد فماذا نقول؟! نتعامل مع تلك الشركات المنظمة وأصحابها الشباب وكأنهم مستثمرون كبار وبدلا من أن نشجعهم نجعلهم يطفشون إلى دول مجاورة.

نجوم كبار سيكونون ملء السمع والبصر بعد عامين أو أقل وربما يخرج من بينهم أفضل لاعب في العالم ورغم ذلك لا نحاول استغلال الحدث وتسويقه بالشكل المناسب.

أصبحنا أساتذة في تنظيم البطولات العالمية التي تكلف الدولة الغالي والنفيس ولم نحاول أن نستغل ذلك أو نستفيد منه! ولله الأمر من قبل ومن بعد!

حكاية اليوم العالمي للدراجات

هالني ما سمعته وما رأيته من أحاديث جانبية في مديرية الشباب والقاهرة… أولا فيما يخص اليوم العالمي للدراجات الهوائية وليس لدينا مانع في الاحتفال ولكن لدينا مانع وألف مانع من تبديد ميزانيات مراكز الشباب في تأجير (العجل)….. إجبار مراكز الشباب على تأجير العجل وبالتحديد بمبلغ 2750 جنيها لكل مركز شباب يمثل عبئا…. أما عن رسائل التهديد والوعيد التي يرسلها شخص ما فليس لها محل من الإعراب.

وهي نفسها الرسائل التي تجبر مراكز الشباب على توفير شباب لمؤازرة فريق بيراميدز في النهائي الأفريقي… لسنا ضد بيراميدز أو غيره ولكن مطلوب… والا بلاش.

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