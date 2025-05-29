ملتقى توظيف لتوفير 460 فرصة عمل بمشاركة 13 شركة في أسيوط (صور)

أوفد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد، لحضور فعاليات "ملتقى التوظيف والتثقيف" الذي أقيم لخريجي بروتوكول التدريب المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، والذي انطلق في يوليو 2024 واستمر حتى مايو الجاري، وأسفر عن تدريب وتأهيل 402 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في عدد من التخصصات الحيوية، ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة بسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

أقيم الملتقى برعاية الوزير محمد جبران، وزير العمل، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمشاركة 13 شركة من القطاع الخاص قدمت نحو 460 فرصة عمل متنوعة في مجالات متعددة، وذلك بحضور علي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومسؤولي برنامج الأغذية العالمي، وممثلي الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وعدد من قيادات مديرية العمل بأسيوط.

إعداد الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة

وأكد محافظ أسيوط أن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول، والحياكة والتطريز، والأعمال الخضراء، بالإضافة إلى مهارات الحاسب الآلي، وتنمية المهارات الشخصية، وطرق إعداد السيرة الذاتية، وكيفية بدء مشروع خاص اعتمادًا على المهارات المكتسبة.

وقال محافظ أسيوط إننا نحرص على أن تكلل جهود التدريب بالتوظيف الفعلي، وها نحن اليوم نرى ثمار هذا التعاون البناء من خلال ملتقى يربط الخريجين مباشرة بفرص العمل المناسبة في نفس مجالات تدريبهم.

وشهد الملتقى تفاعلًا كبيرًا من الشباب، حيث قام نائب محافظ أسيوط بجولة داخل أجنحة الشركات المشاركة، واطلع على آليات التقديم، كما تابع جانبًا من الندوات التثقيفية المصاحبة التي تهدف إلى دعم الخريجين ومساندتهم في استكمال مسيرتهم المهنية.

ووجه نائب محافظ أسيوط الشكر لوزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي وكافة الشركاء على ما تحقق من إنجازات ملموسة، داعيًا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص والانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

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