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"عمل أسيوط" توفر 62 فرصة عمل للشباب ضمن أنشطة مبادرة "بداية" (صور)

مديرية العمل توفر
مديرية العمل توفر فرص عمل بأسيوط، فيتو

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط استمرار الأنشطة والفعاليات التي تقدمها المديريات والهيئات والشركات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار تكاملي وتعاوني في كافة المجالات على سبيل المثال الصحة والتعليم وكذلك تأمين فرص العمل ونحوها، وذلك بهدف إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، مما يساهم في تحسين قدراتهم وتطوير مهاراتهم لتحسين جودة الحياة وذلك ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

توفير 62 فرصة عمل جديدة للشباب


وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل قامت بتوفير 62 فرصة عمل جديدة للشباب ضمن المبادرة الرئاسية بداية على النحو التالي (عدد 10 وظائف أخصائي تمويل بشركة ريفي للتمويل المتناهي بمنفلوط والتواصل على رقم (01000530791). 

 

 

و10 وظائف منسق تمويل من الجنسين بشركة الأهلي تمكين بديروط والتواصل على رقم أ/خالد نشأت (01000376789) –  10 وظيفة مسئول تمويل من الجنسين بشركة بدايتي للتمويل متناهي الصغر بمدينة أسيوط والتواصل على رقم أ/كيرلس نبيه (01206116130) – ومطلوب 5 صيدلي بصيدلية و5 مساعد صيدلي ومحاسب بكالوريوس تجارة و6 عمال مطعم بشركة البركات لإدارة المطاعم بمدينة أسيوط والتواصل على رقم أ/محمود سمير (01005521352) – ومطلوب 5 مسئولي تمويل من الجنسين بشركة تنمية لتمويل المشروعات بمدينة أسيوط والتواصل مع أ/أحمد أنور (01018197858) – ومطلوب 10 أخصائي بفرع أمان للتمويل متناهي الصغر بمدينة منفلوط وللتواصل مع أ/ محمد حسان (01009901105).


وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة ومتمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية نظمت ندوة بعنوان المواطنة والتنشئة الوطنية بمشاركة 50 عضو من أعضاء الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب مركز أبنوب حيث دارت الندوة حول ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن وإعلاء شأنه وتنشئة أجيال على القيم الدينية والأخلاقية والثوابت الوطنية واحترام وقبول الآخر حيث حاضرت في الندوة الدكتورة خيرات سيد عبد الحكيم أستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية والدكتور عصام محمد طلعت الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الإجتماعية. 

توعية الشباب بمخاطر الإدمان والآثار السلبية المترتبة على ذلك

كما نظم مركز شباب أبوتيج ندوة تثقيفية عن مكافحة الإدمان بهدف توعية الشباب بمخاطر الإدمان والآثار السلبية المترتبة على ذلك وتأتي هذه الأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

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توفير 300 فرصة عمل جديدة لشباب أسيوط ضمن مبادرة "بداية"


وأضاف أبوالنصر أن مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين وكيل الوزارة استكملت حملات توعية بالتعاون مع صندوق الإدمان والتعاطي للعاملين بالمصالح الحكومية المختلفة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم تنفيذ حملة لتوعية العاملين بإدارة أبنوب الاجتماعية بمخاطر التدخين والإدمان والتعاطي والتعريف بالصندوق وأرقام الخط الساخن الخاص بالصندوق وأماكن العلاج وتوعيتهم بمخاطر الإدمان على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي وخطورة الإدمان على انتشار الجريمة وقتل روح العمل وضعف الإنتاج مع أهمية تقدم الموظف طواعية للعلاج وسوف تجوب تلك الحملات كافة مراكز المحافظة لاستكمال حملات التوعية بإشراف الشيماء عبد المعطي وكيل المديرية.

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